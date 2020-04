CARLA BRUNO SE REFIRIÓ A LA ACTIVIDAD DEL CONCEJO DELIBERANTE DURANTE LA PANDEMIA

Compartir en...

Muchos de los dirigentes, funcionarios y concejales se han referido a la actividad política que les toca durante esta pandemia mundial. En esta ocasión frente a las cámaras de la edición matutina de Bragado TV, la presidenta de la Coalición Cívica de Bragado, Carla Bruno, habló de las tareas que cumple el Concejo Deliberante actualmente.

“Frente a la emergencia hay que poner a todo el Estado en movimiento”, sostuvo en primer término, a lo que agregó: “El coronavirus nos trae además una profundización de la emergencia económica y social, en este punto es donde insistimos en que los tres poderes del Estado tienen que estar funcionando a pleno”.

Para Bruno, “la voz del pueblo son los concejales” y por eso también tiene que estar representada. “Esto no es sobre si se trabaja o no, esto es sobre si se trabaja a pleno o no, al principio hubo un párate lógico porque en la cuarentena nos desconcertamos un poco todos. Hay que empezar a volver a las funciones esenciales”, dijo, y sumó: “lo que preferimos es que se avance y podamos llegar con muchos otros problemas que van surgiendo a la sesión”.

“La mía es una opinión y lo de la Coalición Cívica también lo es, todos podemos opinar de las cosas diarias del pueblo porque somos como una familia. El Estado es de todos. Que Aldo Expósito se reúna con los presidentes de bloques no implica que todos los concejales están de acuerdo. El edil Sierra dio su opinión”, explicó la dirigente sobre las expresiones que han surgido desde su partido respecto a este tema.