EL NUEVO JEFE DE ANSES BRINDÓ MÁS DETALLES RESPECTO AL IFE

Desde el inicio del confinamiento por el COVID-19 las oficinas de Anses no están brindando atención al público, lo que ha generado un evidente problema para las personas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías. Para mejor o peor, la gran mayoría de los trámites deben realizarse mediante la web o vía telefónica aunque con el pasar de los días, son cada vez más las operaciones que pueden realizarse por esos medios.

Siguiendo esa línea, el flamante jefe de la sucursal de Anses en Bragado, Elvio Duretti, dio mas detalles con respecto al Ingreso Familiar de Emergencia. Ayer pudieron inscribirse a través de Internet aquellos beneficiarios que no tenían cuenta bancaria para poder elegir de qué forma recibirán el dinero, en donde se les ofrecía cinco opciones, entre ellas, el pago en efectivo por Correo Argentino. “El Correo Argentino va a tener disponibilidad de turnos, o sea, por ahí no van a cobrar en el calendario de pago como el resto de las opciones.” “El Correo cuenta con disponibilidad de dinero acotada.”

Con respecto a las fechas de pago, Duretti dijo que “el día 21 comienzan a cobrar por CBU y van a ir pagando por terminación de DNI, un número por día. Los que cobran con otra modalidad está a definirse”, en tanto al ser consultado por las personas que no han podido acceder al beneficio, mencionó que “el día 22 se habilita el acceso a la página de ANSES con clave de seguridad social a aquellos denegados que quieran hacer el reclamo.”

En la entrevista, el nuevo jefe de Anses en Bragado planteó la posibilidad de que en Mayo se pague nuevamente los $10.000 a los grupos sociales más afectados por la cuarentena obligatoria: “El Gobierno está estudiando pagarlo en Mayo si se extiende la cuarentena y también está en estudio el ingreso de las categorías de monotributo C y D.”

Durante la nota muchas han sido las consultas con respecto a la atención al público en la sucursal, a lo que Duretti contestó que “no sabemos si vamos a tener una guardia en las oficinas”, agregando que desde ayer la línea fija de Anses ha ampliado su atención: “El 130 está trabajando en dos modalidades: automática y personalizada. La automática es el 130 que conocemos para consultas, las 24 horas los 365 días del año. La atención personalizada estará de lunes a viernes de 8 a 16, vas a poder realizar los trámites que habitualmente se hacen en la oficina.”

Antes de finalizar la nota, fue consultado por los numerosos intentos de estafa a través de teléfono, a lo que recordó que “Anses no solicita información bancaria o de claves. Te va a mandar un código, pero no te va a pedir datos.”

