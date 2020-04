GATICA ELEVÓ UNA SERIE DE SUGERENCIAS A LA MINISTRA DE GOBIERNO

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Durante el anuncio de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Presidente de la Nación Alberto Fernández le pidió a los intendentes de las distintas ciudades que envíen sus propuestas a fin de adecuar la cuarentena dependiendo de las necesidades de cada región, motivo por el cuál el intendente Vicente Gatica elevó una serie de consideraciones a la Ministra de Gobierno, Teresa García, planteando entre otras cosas, establecer una serie de permisos para los trabajadores de oficios, y resaltó la importancia de la actividad textil en nuestra ciudad, cuya mano de obra comprende un 5% de nuestra población.

EL INFORME DE SALA DE PRENSA:

De acuerdo a lo que explicara el presidente de la Nación, en ocasión de anunciar la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el día 26, cada Gobernador recogerá propuestas de los intendentes a los efectos de evaluar la implementación de una cuarentena administrada, este último miércoles el Intendente Vicente Gatica elevó una serie de consideraciones a la Ministra de Gobierno, Teresa García.

Concretamente se hizo una sugerencia para otorgar una autorización para realizar tareas de oficios. Para ello se creó un registro de oficios (albañiles, pintores, carpinteros, gasistas, etc.) para que se inscriban, las personas que desarrollan habitualmente esas tareas y que actualmente -por el aislamiento- no están trabajando y, por ende, no están generando ingresos genuinos.

La propuesta también se pidió que a nivel regional se diseñen medidas de similar alcance para todos los Municipios respecto de la autorización para realizar las tareas de OFICIOS con el fin de unificar criterios, legitimando los fundamentos de las decisiones de los gobiernos locales, tanto desde lo legal como desde lo comercial, prevaleciendo –siempre- la salud pública y todas las medidas de bioseguridad establecidas.

También se elevó una sugerencia con medidas para el sector textil. Bragado es una ciudad principalmente agropecuaria pero con un sector textil de importante relevancia en el producto bruto interno. En esta actividad se emplean alrededor de 2.000 personas, tanto bajo relación de dependencia como de modo informal, lo que significa que el 5% de la población local desarrolla y vive directamente de la producción textil como medio de vida.

Actualmente esta actividad no se encuentra dentro de las permitidas por la norma nacional pero es de gran relevancia para nuestra economía.

Por otra parte se solicitó que el gobierno provincial desarrolle, adecue y/o comunique si ya existieran, plataformas de comercialización electrónica (E-commerce) para los comercios locales no habituados a la venta no presencial.





El Intendente Gatica también sugiere una mayor coordinación con los entes provinciales y nacionales para hacer más eficiente la ayuda social.

Finalmente hubo un especial pedido para que el personal policial que reside en una ciudad pero presta servicios en otra, tenga la asignación de servicios de acuerdo al domicilio del agente. Ello a fin de evitar la circulación entre distintos distritos en donde se aplican distintas medidas de aislamiento.





Cabe puntualizar una vez más que estas sugerencias estén en poder del Gobierno Provincial para su evaluación desde el Gobierno Nacional.