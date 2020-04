LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE AFRONTA LA BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO

Compartir en...

Desde el inicio de la cuarentena la “vida normal” nueva consiste en estar aislados y circular lo menos posible, únicamente en casos de necesidad. Si bien por un lado es la medida más efectiva para frenar o minimizar la circulación del virus, por el otro es la forma más rápida de debilitar económicamente a las instituciones que dependen del aporte de los socios, y hoy la Biblioteca Popular Manuel Belgrano está atravesando por una difícil situación: “Estamos en el horno”, simplificó la bibliotecaria Rosana Luna en diálogo con El Megáfono.

La realidad que afrontan las bibliotecas a lo largo y ancho del país se agudiza aún más con la institución local, ya que según comentó Rosana Luna dejaron de recibir un subsidio de Provincia desde el mes de Enero, que si bien no era una suma significativa, ayudaba a sostener la economía de la biblioteca. “Nosotros el ingreso que tenemos para pagar sueldos, cargas sociales y el sostenimiento diario de la biblioteca es el aporte de los socios. Cuando se estableció la cuarentena se dejó de cobrar y los cobradores no anduvieron más por los hogares. Se cortó el flujo de dinero que era el que nos sostenía”, agregó Luna.

Al ser consultada por los medios por los cuales los socios podrán contactarse con la biblioteca, Rosana brindó una página de Facebook, Instagram, y un número de celular, 2342 411619. “Se puede hacer una transferencia en el banco o cuando salimos a hacer un mandado combinamos y pasamos a retirar el dinero.” A pesar de la difícil situación, Luna mostró fe en que van a poder sobrellevar este duro momento: “Los Argentinos nos caracterizamos por agudizar el ingenio cuando las papas queman.”

