EL USO DE TAPABOCAS Y LA ALIMENTACIÓN EN CUARENTENA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

En dos videos informativos emitidos por la pantalla de Bragado TV, tuvieron la palabra tres profesionales de la salud en los cuales abordan distintas temáticas relacionadas a los cuidados que hay que tener frente al coronavirus.

En el primer micro de salud, el Otorrinolaringologo Emiliano Macías habló sobre la importancia del uso del cubrebocas de fabricación casera. Dijo que se trabaja en base a lo que se conoce de la enfermedad, y hasta el momento se sabe que se contagia mediante la saliva, motivo por el cuál se ha decretado su uso obligatorio.

El tapabocas sirve como barrera de protección para no contaminar a otra persona, pero su uso es complementario y no reemplaza ninguna de las medidas que se han dispuesto hasta el momento. No se recomienda el uso de barbijos quirúrgicos o N95 ya que son un recurso limitado y así evitar desabastecer a los profesionales. Los únicos que no deben usar el cubrebocas son los niños menores a 2 años y las personas con discapacidad que no se lo puedan retirar por sus propios medios.

En el segundo video las Licenciadas en Nutrición Silvina Bottero y Valeria Domínguez estuvieron dialogando sobre la importancia de la correcta alimentación en tiempos de aislamiento, teniendo en cuenta el contexto comercial por el que atravesamos.

Mencionaron que hasta el momento no existe una dieta ni alimentos que puedan curar o prevenir la infección, si no que pueden reforzar el organismo para evitar complicaciones. La mejor forma de hacerlo es mediante la incorporación de vitaminas y minerales que sirvan como aceleradores de reacciones químicas en el sistema inmunológico, y en el video se detalla de forma clara cuáles son los alimentos más recomendables para incorporar en nuestra alimentación.

Por último, no recomiendan comprar cloro ‘suelto’ para higienizar frutas y verduras ya que cuentan con un envase en el cual se detalle cuál es el porcentaje de dilución del producto.