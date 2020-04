LUCAS ROMERO HABLÓ SOBRE LA ECONOMÍA LOCAL EN MEDIO DE LA CUARENTENA

Compartir en...

Lucas Romero, director de Producción y Pymes de la Municipalidad de Bragado, fue entrevistado por El Megáfono para que explique de que forma van reglamentando los rubros y comercios permitidos para que desarrollen sus actividades en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Con respecto a los rubros autorizados para abrir sus puertas, Romero mencionó que algunos rubros son “mas esenciales que otros”. “Hemos puesto el horario de 8 a 16 para los comercios que venden alimentos de primera y segunda necesidad para que la gente salga lo mínimo e indispensable. No hay que perder el foco de lo que dice el DNU 297 que es el aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos los municipios estamos regulando y reglamentando diferentes decretos en virtud de lo que desde el gobierno Nacional y Provincial nos determinan como rubros esenciales.”

También hizo mención al registro de oficios que realizaron desde la Municipalidad. “Todos los oficios ‘duros’, albañiles, plomeros, electricistas, gasistas, etcétera, eso a través del decreto nacional está como no esencial. Que en el decreto nacional haya estado habilitado el corralón es solamente para obras públicas y para urgencias. De ahí el por qué del horario reducido. Estos oficios están como ‘no esenciales’ porque es para obras particulares. No está reglamentado ni en este municipio ni en otros porque directamente en el DNU no están como esenciales.” Romero dijo que no sabían cuánto tiempo iba a pasar hasta recibir una respuesta del Estado Nacional, ya que ellos tienen la última palabra. “Nosotros hemos registrado casi 990 personas”, agregó.

Al ser consultado por lo planteado por el Concejal Mariano Marini en base al requisito de tener la habilitación municipal para poder registrarse, Romero dijo que no iba a entrar en polémicas si no que prefería hablar de números. “El 99% de los permisos que entregamos para los parqueros trabajaban dentro de la informalidad. No era excluyente, hemos tenido consultas, algunas habilitaciones estaban en trámite.Ha sido muy abarcativo tanto para los que están habilitados como para los que trabajan desde la informalidad.”

