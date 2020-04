LORENA FERRER HABLÓ DE CÓMO ES PERTENECER A LA POBLACIÓN DE RIESGO

Compartir en...

La situación de salud que atraviesa la reconocida vecina Lorena Ferrer, quien sigue en tratamiento por una leucemia miloide aguda y a la espera de un donante de médula ósea, se ve limitada por los contagios pandémicos del coronavirus. Para hablar de cómo vive la emergencia sanitaria siendo parte de la población de riesgo, la mujer participó de una entrevista en la edición matutina de Bragado TV.

En primera instancia Ferrer manifestó sentirse con “mucho temor” por cómo puede avanzar esta grave situación mundial, por la que toma muchos recaudos. “Estoy tratando de compartir en familia, tuve un aislamiento durante 40 días en una sala de un hospital en donde no podía asomarme a la ventana. Estando en cuarentena en mi casa con mis cosas, mi hijo y por lo menos con ver a mi familia detrás de la ventana, es otra cosa, se disfruta de una manera diferente”, expresó.

A pesar de su estado de riesgo por tener las defensas bajas frente a una pandemia que avanza en el planeta, la muy querida vecina no dejó de lado su espíritu solidario y empático que tanto la caracteriza. En este sentido, durante la entrevista detalló: “El mundo se ha paralizado y hay situaciones que no pueden detenerse, en estos dos o tres días había cuatro personas que necesitaban medicación oncológica y por distintas circunstancias estas no estaban llegando en tiempo y forma, esto siempre desespera. Desde mi casa hago un poco de ‘puente’ y comparto estos llamados y necesidades. Gracias a Dios ya hay dos personas que están por reencontrarse con su medicación”.

El parate en muchos sectores y en la sociedad en general, causado por la cuarentena obligatoria, afecta también a los tiempos de recuperación de muchos pacientes oncológicos y a aquellos que están a la espera de un donante. En ambos casos se ve inplicada Ferrer, pero con positividad dijo: “Esto es paso a paso como dice mi psicóloga, trato de mentalizarme en eso y viendo cómo podemos vivir día a día”.