SEGÚN LE UTTHE, SUS TRABAJADORES NO TENDRÁN MODIFICADO SU SUELDO NETO

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

El propietario de la empresa textil Le Utthe, Carlos “Cala” Bielsa”, junto a otro representante de su firma, Agustín Rivatto, mantuvieron una comunicación telefónica con EL MÉGAFONO con el propósito de hablar sobre la situación que atraviesa la fábrica. Negó que los trabajadores vayan a ver disminuido su sueldo neto del mes de abril ya que continuarán percibiendo lo mismo que en marzo, aunque reconoció que buscaron bajar costos asociados en forma excepcional, como por ejemplo las cargas sociales.

Según Bielsa, “la situación de la empresa es que desde el 12 de marzo está totalmente parada”. Indicó que los 70 comercios que están distribuidos en el país tienen sus puertas cerradas debido a las restricciones impuestas por las autoridades nacionales, por lo que agregó: “necesitamos abrir los locales primero y no la fábrica, porque no podés ponerte a producir si no traccionan las ventas”.

En lo que respecta a la situación salarial de los 750 trabajadores de la empresa, quien habló fue Rivatto. Dijo: “lo que hicimos fue pagar el 75% del sueldo bruto directamente al empleado, que equivale a lo que cobraba neto antes de todo este lio”. Según su explicación, “lo que se hizo fue utilizar un artículo de la Ley de Contratos de Trabajo”, y aseguró que tal procedimiento “nos permite, sin perjudicar los ingresos del empleado (…), un pago que se hace de manera no remunerativa porque es una situación excepcional y no se incurre en un montón de gastos de aportes y demás que encarecen un montón el sueldo”.

Rivatto indicó que “nuestra obsesión desde que empezó esto es mantenerle el nivel de ingresos a nuestros empleados, con un esfuerzo enorme”. Sostuvo que se buscó contemplar “cómo bajar el costo del sueldo, sin bajar el sueldo” y también remarcó que dicha medida fue es adoptada con la conformidad de los sindicatos y los empleados. “En marzo pagamos el monto total de los sueldos, con todas sus cargas sociales respectivas; y en abril estamos adoptando este mecanismo”, dijo.

CARLOS BIELSA – EMPRESARIO Y AGUSTÍN RIVATTO – LA SITUACIÓN DE LA FÁBRICA LE UTTHE CARLOS BIELSA – EMPRESARIO Y AGUSTÍN RIVATTO – LA SITUACIÓN DE LA FÁBRICA LE UTTHE Publicado por El Megáfono en Martes, 21 de abril de 2020