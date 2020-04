LA ATENCIÓN LIMITADA DE LOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS EN BRAGADO

Compartir en...

Esta mañana, Walter Raverta, Presidente del Círculo Odontológico de Bragado, brindó una entrevista a El Megáfono en la que explica por qué motivo la atención de los consultorios se limita a emergencias y urgencias a pesar de que la actividad fue considerada como “esencial”. “Hoy no contamos con las condiciones sanitarias, administrativas y económicas en la Provincia como para poder volver a atender normalmente.”

“Nosotros somos una de las profesiones que más riesgo tenemos debido a la distancia que estamos en nuestro paciente y a su vez porque se contagia a través del fluido salival.” Si bien ya de por si son muchos los recaudos que se toman desde hace muchos años para evitar el contagio del HIV o de la Hepatitis A y B, esas patologías se contagian por medio de la sangre. “Hoy la Organización Mundial de la Salud como el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires nos están indicando un protocolo a seguir que cambia toda la atención odontológica. La vestimenta ya es distinta, tenemos que usar cofias, barbijos N95, dos pares de guantes colocados, un camisolín y cubrebotas. Necesitamos contar hasta con una asistente porque nosotros no podemos tocar nada.”

Al ser consultado por el costo de la vestimenta, Raverta dijo que “Ahí está el problema, por eso las condiciones sanitarias, administrativas y económicas no están dadas. Es muy difícil conseguir esos kits en el interior. Estamos viendo quién lo va a absorber a ése costo, el profesional no lo puede absorber porque venimos con un tema de aranceles de todas las obras sociales y de prepagas muy malos, vienen atrasados 3 o 4 meses y sumarles estos kits que pueden andar, para el profesional y el asistente por paciente $1200. Es mucho dinero, nosotros no queremos cargarle esos a los afiliados pero tampoco nos podemos hacer cargo nosotros.”

