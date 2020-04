BRAGADO CLUB Y SU DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA POR LA PANDEMIA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Bragado Club, una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad, se encuentra atravesando una situación económica muy complicada por el parate en todas las actividades que llevaban adelante. Tras la titánica tarea de reunir fondos para la salud, hoy se enfrentan a la crisis económica y a una gran incertidumbre con respecto al mantenimiento del club.

“No sabemos como la vamos a terminar soportando” comentaba Sergio Molina, Presidente de Bragado Club. “Tenemos una estructura muy grande, 10 empleados fijos, y tenemos prácticamente entre 40 y 50 profesores en el club. El presupuesto mensual del club es muy alto, en una condición normal necesitamos un millón de pesos para abrir las puertas y eso se sustenta con las cuotas de socios y distintas actividades que tenemos como el alquiler del salón para eventos, gimnasio, piletas, cancha de fútbol sintético. Esos ingresos hoy no los tenemos.”

El club cuenta con aproximadamente 800 socios, de los cuales 200 han podido abonar la cuota de éste mes. “La situación es muy complicada, ahora estamos implorándole a la gente que en la medida de las posibilidades vaya pagando la cuota social que es el único ingreso tiene el club hoy.” A pesar de ésto, el presidente de la institución dijo que los empleados entendían la situación y que “están dispuestos a poner el hombro.”

Pero el problema no sólo reside en lo inmediato, si no que Molina dijo que a futuro el panorama no es muy prometedor. “No pinta bien esto. Hasta que no se reanude la escuela el club no se va a reanudar, y cuando se reanude la escuela aún así mucha gente es probable que no mande los chicos al club por temor.”