JOAQUÍN LOPUMO: MÚSICA Y HUMOR PARA ALEGRAR LA CUARENTENA

Durante la pandemia por coronavirus en múltiples ocasiones se pone difícil mantenerse entretenidos, por lo que muchos influencers y personas con mucho talento usan las redes sociales para compartirnos su contenido. Joaquín Lopumo es un representante fiel de aquellos que buscan entretener y transmitir alegría a través de Instagram, en donde combina el humor y la música.

En un paso por el programa radiofónico El Megáfono, conducido por el conocido periodista Marcelo Méndez, Lopumo contó que sus inicios musicales los tuvo en la banda bragadense “Barba Blanca”, en donde compartía escenario con su padre “Pato” Lopumo. Vale mencionar que la posproducción del video, la música y la idea es toda diagramada por Joaquín.

Según contó, fue impulsado a meterse en el mundo de las redes sociales por los jóvenes que conforman “Gran Berta”, una cuenta de Instagram con más de 350 mil seguidores en donde sus creadores mezclan la ficción junto al humor y los efectos especiales. “Al principio me costaba un poco porque era medio tímido y no me animaba, un día me agarraron unos influencers que se llaman ‘Gran Berta’, a los que estoy totalmente agradecidos. Me invitaron a tomar un café a la oficina de ellos y me dijeron ‘loco metele a esto, podes’”, profundizó.

Durante la entrevista el joven dejó entrever que es un gran autodidacta: además de ampliar sus conocimientos musicales con tutoriales y mucha práctica en su hogar, reveló que empezó a editar y producir sus efectos especiales luego de ver vídeos colgados en Youtube. “Ahora estoy haciendo una gran semana, muchos influencers la están haciendo y yo les robe la idea, estan subiendo todos los días un vídeo distinto. Yo me comprometí a meterle a full toda la semana”, expresó .

