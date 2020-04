EL JEFE DE BOMBEROS HABLÓ DE LAS PRECAUCIONES DENTRO DEL HOGAR DURANTE LA PANDEMIA

Compartir en...

La cuarentena o aislamiento social, preventivo y obligatorio para frenar el avance del coronavirus, nos coloca en nuevo escenario durante mucho más tiempo: nuestro hogares. Al pasar tanto tiempo casa, se tornan necesarias medidas preventivas para evitar accidentes, por lo que desde los Bomberos Voluntarios de Bragado se impulsa una campaña.

En este sentido, el jefe del cuerpo activo de los servidores públicos, Abel Lotumolo, habló con la edición matutina de Bragado TV. “El alcohol es uno de los acelerantes que tenemos en un incendio, y esta sustancia en gel es 70 por ciento alcohol y 30 de agua, en el caso del líquido, por lo cual es altamente combustible”, señaló el bombero.

“Hoy lo tenemos en todos los lugares de la casa y el peligro está”, mencionó Lotumolo, a lo que agregó: “Lo más seguro dentro de una casa es lavarse las manos, el alcohol en gel es transitorio, es para cuando uno no está en su casa, cuando se está en el transporte o sale a la calle a hacer los mandados. No hay que tenerlos en los lugares más habituales de las casas porque podemos tener un peligro importante”.

Un caso de un vecino que sufrió quemaduras producto de esta situación que se plantea desde Bomberos Voluntarios, fue el detonante para empezar la campaña de concientización. Según detalló Lotumolo, si hay un recipiente abierto este largará vapores que, cerca de un fuego, pueden generar una combustión seguida de una explosión por los gases acumulados.

En otro orden, el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios se refirió al trabajo que desarrollan durante esta pandemia, sobre lo que dijo: “Nos avocamos pura y exclusivamente a nuestras tareas que no signifiquen mucho contacto con personas para evitar inconvenientes, lo que no quiere decir que no estemos para lo que hay que estar. Estamos continuamente haciendo prevención con audios y próximamente le daremos una mano a Defensa Civil para la desinfección en algunos lugares”.