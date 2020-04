GLADYS BELÉN: “TENDRÍAMOS QUE REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA”

Compartir en...

Días atrás, se dio a conocer una propuesta de Acción para el Desarrollo con la que buscaban darle “seguridad jurídica” a las ordenanzas firmadas por el Intendente, ya que consideran que no tendrían el marco jurídico suficiente. Gladys Belén, concejal del bloque vecinalista, reforzó la idea en una entrevista en El Megáfono.

“Casi en toda la Provincia se dictaron los decretos como lo hizo Vicente, no es que no sea válidos, es para darle mayor legalidad y fuerza posible. Por eso la urgencia de sesionar, tendríamos que realizar una sesión extraordinaria para darle ésta posibilidad al Intendente , que se pueda manejar con libertad y no tenga que ser cuestionado posteriormente”, opinó la concejal quien considera que algunas medidas, como el horario comercial, debieran ser debatidas.

Al ser consultada por la legalidad que tendría sesionar de manera virtual, Belén dijo que “todos los medios que se arbitren para esta situación de acuerdo a la pandemia, y tomando todos los recaudos y los protocolos que se exigen es válido, siempre y cuando esté sesionando el Consejo Deliberante a pleno. De manera virtual ya lo han hecho varios municipios.” A lo que le agregó la posibilidad de sesionar de forma presencial pero tomando más distancia entre los partícipes y aumentando las frecuencias de las sesiones para poder reducir la carga horaria de cada una de ellas.

