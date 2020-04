JAUREGUI LORDA OPINÓ RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LOS GERIÁTRICOS EN BRAGADO

Compartir en...

Ayer por la mañana en Bragado TV, el doctor Daniel Jauregui Lorda enumeró una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para evitar un brote de infección en los geriátricos, a fin de que no se repita lo ocurrido en algunas ciudades de Buenos Aires. “La medida preventiva más importante es respetar la cuarentena, los adultos mayores de los geriátricos lo hacen. El mayor inconveniente con el que se puede enfrentar la diseminación de ésta enfermedad siempre viene desde afuera.”

“El lavado permanente de manos, usar barbijos, lavar con agua y lavandina las superficies de mayor uso, como los picaportes, mesadas, pisos y baños, tomar todos los recaudos de higiene y desinfección para que no se pueda inseminar un contagio en una institución de adultos mayores que todos sabemos que tienen una vulnerabilidad mucho más importante que el resto de la población”, detalló el médico clínico.

Jauregui Lorda expresó estar de acuerdo con las medidas adoptadas a nivel nacional, provincial y municipal, destacando la labor del Comité de Crisis, a su vez que recordaba la peligrosidad del virus. “La potencialidad de muerte del coronavirus es alta, aún en personas jóvenes.”

“La población en general tiene que tomar conciencia de que estamos frente a una enfermedad muy peligrosa, no solo por el daño que nos puede ocasionar si no por la rapidez de diseminación que tiene. Generalmente cuando uno es un portador tiene la capacidad de infectar a dos o tres personas más, y a su vez esas personas, infectar nuevamente a dos o tres más. Se va haciendo una red exponencial de contagio. Esto no es una simple gripe si no mas bien todo lo contrario, a punto tal que todavía no tenemos un tratamiento específico con el cual combatirlo y todavía tampoco tenemos una vacuna. Las herramientas para defendernos de esta enfermedad son prácticamente nulas”, precisó.

Hizo especial hincapié en las medidas preventivas para evitar el contagio: salir sólo en casos de necesidad y utilizar cubre bocas casero para no desabastecer a los profesionales, lavarse permanentemente las manos con agua y jabón, desinfectar elementos de mayor contacto como los

anteojos, las llaves, el celular, los picaportes.

Al ser consultado por la vacunación en Bragado, el doctor trató de llevar tranquilidad a las personas que aún están esperando para poder ser vacunados. “Yo lo que les aconsejo es que no se carguen de ansiedad con este tema, es sumamente importante que los mayores de 65 años y los que tienen patologías asociadas se vacunen contra la gripe y la neumonía, pero todavía se está a tiempo. Las provisiones de vacunas van a llegar, y cuando llegan y se terminan con tanta rapidez es porque hay una mayor conciencia de la gente que tiene que recibir esa vacuna”, mencionando a su vez que aún no han llegado los meses fríos de invierno, que es el momento en donde más transita el virus de la gripe. “Todavía estamos a tiempo con un margen de seguridad importante para que la población pueda ser vacunada en el transcurso de lo que resta de éste mes y el próximo.”