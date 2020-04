EL MUNICIPIO CAMBIÓ LA FORMA EN QUE CALCULARÁ LAS PERSONAS CON SEGUIMIENTO MÉDICO DOMICILIARIO

Compartir en...

En los últimos días no sólo ha resultado llamativo el incremento personas que son consideradas casos sospechosos de Coronavirus, sino también el notorio aumento de los viajeros con seguimiento médico domiciliario. Sin embargo, el parte oficial emitido ayer por la noche constituyó una novedad ya que se ha modificado la forma en que se contabilizan los individuos controlados por el 107.

De acuerdo a lo informado el jueves, el total de personas con seguimiento médico preventivo domiciliario ascendía a 139, lo cual constituyó un récord para Bragado debido a que nunca se había alcanzado tal cifra. Sin embargo, ayer por la noche bajó a 75 pese a que sólo se había otorgado un único alta al control y 8 nuevos registros. Tal situación se debe al cabio en la metodología de cálculo, lo cual fue explicado por la Municipalidad de Bragado en el último parte: “ahora el número consignado hará referencia únicamente a quienes son objeto de seguimiento diario cumpliendo la cuarentena de 14 días corridos en Bragado”.

Según lo manifestado, “hay además personas que se anotan en el 107, pero que por su actividad registran movilidad constante por estar incluidos en actividades exceptuadas de la cuarentena (choferes, transportistas, personal de seguridad, cuestiones de salud)”. Por lo tanto, han dejado de ser incluidos dentro de la cifra contabilizada por el municipio, aunque se aclara que “en este caso se los controla cada vez que hacen su ingreso a la ciudad”.

En lo que respecta a los casos sospechosos de Coronavirus, se aclara que es una cifra que seguramente irá aumentando con el paso de los días, pero que no debe constituir una alarma en la población ya que no implica necesariamente que todas tengan un riesgo grande de tener la enfermedad. El incremento del número se debe a que se amplió el rango de personas que son testeadas a los fines de afianzar la prevención, por lo que incluye a pacientes con neumonía u otros síntomas que hasta hace poco tiempo no motivaban la realización de un hisopado.Actualmente son 3 los casos sospechosos. Todos aguardan conocer el resultado de sus respectivos hisopados.