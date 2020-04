GISELLE CAMÚS CONTÓ CÓMO SE VIVE LA PANDEMIA EN EL ÁMBITO DE LA OBSTETRICIA

Compartir en...

Grandes son las dificultades que tiene a diario todo el personal de salud. Sin embargo, el estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos por la pandemia de Coronavirus (COVID-19) ha hecho que el trabajo se complejizara aún más, fundamentalmente en ámbitos sensibles como el de la obstetricia. Por tal motivo, ayer el periodista Diego San Román mantuvo una entrevista telefónica con Giselle Camús con el propósito de ahondar sobre la situación atípica que hoy se vive.

Giselle es Licenciada en Obstetricia. Realiza guardias en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” de Buenos Aires y en nuestra ciudad se desempeña en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio El Bajo. También es conocida por su hermano, el funcionario Alexis Camús.

En contacto con la edición matutina de BRAGADO TV, indicó que “estamos trabajando muchísimo frente a esta situación tan compleja que nos está tocando transitar, porque esto recién empieza”. Habló de toda la preparación que tuvieron que tener en el último tiempo para poder afrontar la pandemia, e hizo hincapié en la rigurosidad de los protocolos que implementan, al extremo de que existen una serie de pasos que deben seguir con la lapicera que utilizan las pacientes.

“No podemos tener margen de error”, sostuvo la profesional. No obstante, insistió con que “esto no es sencillo, porque además es muy dinámico; es un virus nuevo”. En ese marco, explicó que “se prioriza que la embarazada no tenga tanta exposición en el hospital, -por lo que- tratamos de allanarle el camino para que cuando vaya pueda realizar todo, y eso se gestiona desde el consultorio”.

Por último, habló de la importancia de que la sociedad tome conciencia de los cuidados que necesitamos adoptar. “No debemos entrar en pánico, pero si tomar todas las medidas”, dijo.