ALEJANDRA FRATTINI EXPLICÓ QUÉ MEDIDAS SE TOMARON EN LOS HOGARES MUNICIPALES POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

En los últimos días una serie de contagios en los geriátricos del Gran Buenos Aires ha despertado la preocupación de la población por los cuidados que se toman desde éstas instituciones, motivo por el cual la Directora de Adultos Mayores, Alejandra Frattini, fue entrevistada en El Megáfono para que de más detalles al respecto.

En principio, Frattini repasó el trabajo que están realizando desde el área a la cual pertenece.“Nosotros desde la Dirección de Adultos Mayores estamos tomando distintas acciones para resguardar a los adultos que forma parte de la población de riesgo. Desde un principio comenzamos llevándoles viandas a los hogares, entregamos bolsas de alimentos, todo eso lo hacemos a domicilio porque queremos evitar que salgan de sus casa. También les hemos dado mi celular por consultas o necesidades.”

Siguiendo con la misma línea, la Directora de Adultos Mayores destacó la importancia del trabajo que realiza el voluntariado social. “Tenemos un grupo de voluntarios que en caso de que haya alguna urgencia pueden llamarlos y nosotros derivamos a una persona de nuestra confianza para que vaya al hogar de la persona para ver qué necesitan. En eso estamos medianamente cubiertos.”

Al ser consultada por las medidas que se toman desde su área respecto al trabajo de los hogares, mencionó que ellos están a cargo de dos instituciones: el Hogar San Luis de Bragado, y el Hogar Madre Teresa de Calcuta en O’brien. “Sus directoras desde un principio cumplen con la normativa vigente y son muy rigurosas con ello. Desde que se decretó la cuarentena no ha entrado un sólo familiar al hogar” , a lo que agregaba, “para los proveedores hemos habilitado otra entrada, no la principal del hogar. También hemos logrado tener una cama aislada, por cualquier cosa, que hasta hoy no hemos tenido que usarla para nada. En caso de que alguien aparezca con un síntoma compatible se lo aísla ( … ) Todos los abuelos – del hogar – ya están vacunados.”

Por último, se refirió a los hogares privados diciendo que desde el primer momento les informaron acerca de los protocolos que recibieron desde el Estado. “Nos mantenemos en contacto constantemente y siempre respondemos a las consultas que nos hacen.” Y aclaró que los controles en las instituciones “depende todo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Cuando ellos llegan nos controlan a todos, tanto a los privados como a nosotros. Por supuesto que desde el área de Seguridad e Higiene de nuestro municipio se los visita, se los recomienda diferentes pautas, arreglos edilicios, temas de seguridad, no dejamos de estar en contacto con ellos.”

ALEJANDRA FRATTINI – DIRECTORA DE ADULTOS MAYORES EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ABUELOS ALEJANDRA FRATTINI – DIRECTORA DE ADULTOS MAYORESEL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ABUELOS Publicado por El Megáfono en Martes, 28 de abril de 2020