CASO DE LAS NIÑAS ABUSADAS: HABLARON LA MADRE Y UNA HERMANA DE DOS VÍCTIMAS

Un desesperado pedido de justicia efectuaron esta mañana ante EL MEGÁFONO dos familiares de algunas de las nenas abusadas por un masculino. Sostienen que hace más de un año que están aguardando que se tomen medidas contra el acusado, pero que hasta el momento sigue libre.

Tal como lo informó BRAGADO TV, el total de víctimas atacadas por ese sujeto son cuatro, aunque podría haber una quinta: dos de las abusadas son hermanas que en aquel entonces tenían 5 y 9 años, la tercera es una prima que tenía 10 y la última corresponde a una niña de 6. En los primeros casos el masculino era el novio de una hermana, mientras que en el cuarto es el hermanastro de la víctima.

Según contó Martina, familiar de las dos primeras, “hace un año y dos meses mis hermanas estaban jugando con sus amigas y comentaron lo que les había pasado”, e indicó: “un adulto las escuchó y le dio aviso a mi mamá”. Dijo que “las nenas fueron manoseadas” y que “la primera que habló fue mi hermanita más grande”, aunque luego lo hizo también la más pequeña.

Martina manifestó que en el momento de los abusos el masculino tenía 18 o 19 años. “Él era como uno más en la familia”, contó, y agregó: “mi mamá lo consideraba como un hijo”. Sostuvo que él negó haber cometido dichas aberraciones y ella cuestionó que la Justicia aún no lo haya puesto en prisión. Hasta el momento no contaban con un abogado, pero “gracias a María Duhart, que nos estuvo ayudando, nos pudimos comunicar con Nicolás Grecco, que nos hizo un asesoramiento”, indicó.

Por su parte, Patricia, la mamá de la nena de 10 años, se refirió a los traumas psicológicos que aún hoy tiene la niña. “Le quitó la inocencia”, dijo, y contó: “mi hija está muy mal, con una psicóloga, no quería ir a la escuela ni al centro; me decía ´mami no me dejes, llévame con vos´”. Pidió “que esto no se tape” y que al abusador le caiga todo el peso de la Justicia.

De acuerdo a lo informado por Martina, otra hermana podría constituir un quinto caso debido a que “es la que peor está”, pero “nunca quiso hablar”. Además, mostró su impotencia debido a que “él hizo una contradenuncia por amenaza de muerte a su propio padre y a la mujer del padre”, y que, “encima se la toman y hacen una restricción perimetral, pese a que a nosotros hace un año que nos están dando vueltas”.

