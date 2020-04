SE DETECTARON DOS NUEVOS CASOS SOSPECHOSOS Y DIO NEGATIVO EL HISOPADO DE LOS ANTERIORES

Compartir en...

A modo de adelanto de lo que comunicará hoy en el informe epidemiológico del municipio, BRAGADO TV puede confirmar el registro de dos nuevos casos sospechosos de Coronavirus (COVID-19) en nuestra ciudad. Se tratan de dos personas que fueron hisopadas en las últimas horas de ayer, por lo que ahora se aguarda conocer el resultado. También se supo que dieron negativo los dos test de las personas que habían sido internadas días atrás.

Los nuevos casos sospechosos corresponden a un hombre y una mujer de mediana edad. Uno fue internado en el Hospital Municipal San Luis, mientras que el otro continúa cumpliendo un estricto aislamiento en su domicilio. Los resultados de los hisopados podrían llegar hoy.

Vale recordar que la cifra de casos sospechosos debe ser una cuestión a tener en cuenta, pero no un motivo de alarma para la población ya que no implica necesariamente que todos tengan un riesgo grande de padecer la enfermedad. El incremento del número que seguramente se irá presentando, corresponde a una ampliación del rango de personas que son testeadas con el propósito de afianzar la prevención; incluye a pacientes con neumonía u otros síntomas que hasta hace poco tiempo no motivaban la realización de un hisopado.