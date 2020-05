BERNI EN BRAGADO: HABLÓ DE LA POLÉMICA POR LOS PRESOS Y DESCARTÓ LA POSIBILIDAD DE QUE LOS POLICÍAS BRAGADENSES NO VAYAN A OTROS LUGARES

Compartir en...

Tal como se había anunciado, esta tarde visitó Bragado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en el marco de una recorrida que efectuó por varias localidades de la Cuarta Sección. Mantuvo una reunión con autoridades municipales, fuerzas de seguridad y unos pocos referentes políticos de su espacio; también visitó el hospital y encabezó una conferencia de prensa. Habló de su opinión acerca de la polémica por las prisiones domiciliaras y descartó la propuesta del Intendente de que puedan quedarse aquí los policías bragadenses que prestan servicios en otros lugares.

RECORRIDA Y BALANCE DE LA TAREA DESARROLLADA EN LA CUARENTENA

El funcionario provincial justificó su visita argumentando que “tenemos que estar presentes en cada uno de los distritos porque entendemos que, más allá de la información que recibimos todos los días, es importante estar aquí y que sepan que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires está acompañándolos activamente”.

Desatacó la tarea que se está realizado en las localidades del interior en cuanto a la lucha contra el Coronavirus: “cuando uno recorre, ve el compromiso, la responsabilidad, pero fundamentalmente la eficiencia y el esfuerzo que hacen los bonaerenses”, dijo. Resaltó que cada vez que aparece un caso positivo se logra bloquear rápido su propagación, e indicó: “eso no es producto de la suerte, sino del buen trabajo que están haciendo los equipos médicos, de asistencia social y de seguridad”.

También exaltó a la “responsabilidad ciudadana” y valoró el trabajo de la policía, tras considerar que “desde el primer momento se pusieron la situación al hombro, pese a que había una gran incertidumbre y que no llegaban los materiales de protección individual”.

CRÍTICA AL GOBIERNO DE MARÍA EUGENIA VIDAL

Berni negó que durante su gestión se hayan incorporado policías cesanteados. Además, aprovechó una pregunta de un periodista para arremeter contra el gobierno provincial que encabezó Cambiemos. Dijo que “iba acumulando expedientes para dar la sensación de que se estaba luchando contra las mafias, pero, cuando uno los lee, en realidad eran porque había una botella de agua en un escritorio del comisario –dando a entender que se trataban cuestiones menores-, que correspondía una sanción, y eso no puede demorar cuatro años”.

En ese marco, el funcionario indicó que “un sumario no es para aguadarlo en un cajón”, por lo que “a partir de que se puso en funcionamiento la Auditoria Interna, una de las responsabilidades es cerrar cada uno de los sumarios, lo que significa decir si son culpables o inocentes, y aplicar las sanciones que correspondan”.

NEGATIVA A LA PROPUESTA SOBRE LOS POLICÍAS BRAGADENSES

Es conocida la iniciativa del intendente Vicente Gatica acerca de que los policías bragadenses que cumplen servicios en zonas endémicas se quedaran en nuestra ciudad para evitar posibles contagios a raíz de dichos desplazamientos. Incluso él mismo se encargó de recordarlo hoy durante la conferencia de prensa.

Sin embargo, la respuesta del Ministro no fue la esperada. Dijo que “es una petición lógica, entendible y razonable”, pero aclaró: “obviamente no los puedo dejar acá porque ustedes entenderán que es muy importante el trabajo que tenemos en el conurbano bonaerense, no solamente en materia delictiva sino también en el acompañamiento de la sociedad para llevar adelante la cuarentena comunitaria”.

POLÉMICA POR LAS PRISIONES DOMICILIARIAS

Sobre el final de la conferencia de prensa, se abordó el tema candente que está ocupando la atención de todos los medios nacionales y de gran parte de la sociedad. Sostuvo que “la libertad de los presos es una potestad de la Justicia” y que “no es una definición que tenga que tomar el Poder Ejecutivo”. No obstante, insistió con su opinión condenatoria de la decisión de los jueces: “se ha hecho de manera apresurada, desprolija y hasta provocativa para la sociedad porque no se puede mandar a un violador a media cuadra de su víctima”; “se pueden adoptar otras medidas”, manifestó.

Reconoció que su forma de analizar varias cuestiones no es compartida completamente por todos los sectores del kirchnerismo, pero enfatizó en que “si soy ministro es porque dentro de mi espacio político se piensa de la misma manera que yo, más allá de que podemos tener diferentes matices”. También sostuvo que “es mi postura histórica” y enfatizó: “soy una persona que trata de ser coherente entre lo que digo y hago”.

PRESENCIAS EN EL PASO DE BERNI POR BRAGADO

Una cuestión no menor en la visita del Ministro, es quiénes son las personas que lo acompañaron en el Palacio Municipal y sus movimientos en la ciudad. Hubo funcionarios del gobierno municipal, como por ejemplo el intendente Vicente Gatica; el director de Seguridad, Oscar Martignone; y la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó; autoridades de la cúpula policial; el presidente del Concejo Deliberante, Aldo “Titi” Expósito; y dos referentes de la oposición: el dirigente Darío Duretti y el presidente del Bloque de Concejales del Frente de Todos, Germán Marini.