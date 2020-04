EL CUCI SOLICITA CRÉDITOS MUNICIPALES A TASA CERO PARA AYUDAR A LOS COMERCIOS MINORISTAS

Compartir en...

El secretario y ex presidente del Centro Unión Comercial e Industrial (CUCI) de Bragado, Guillermo Anso, dialogó con EL MEGÁFONO sobre una carta que envió al intendente Vicente Gatica y a todos los concejales con el propósito de que se cree un espacio para analizar la difícil situación económica que está atravesando el comercio minorista y las pymes. En ese marco, habló del pedido que hace la Cámara acerca del otorgamiento de créditos municipales a tasa cero para ayudar al sector.

Anso lamentó que los beneficios que otorga el gobierno nacional únicamente benefician al 30% de los comercios minoristas y pymes, y que, en esos casos, “llegan tarde porque cuando se hacen efectivos es a destiempo de cuando se tienen que pagar salarios y algunas otras obligaciones”. No obstante, aclaró: “igualmente celebramos las medidas que son paliativas”.

El secretario del CUCI dijo que la venta por delivery no llega a ser suficiente como para cubrir los gastos esenciales de los comercios: “no se va a poder sostener el tema económico, tenemos una fragilidad muy importante en el sector”, manifestó. En ese marco, sostuvo que “estamos necesitando una ayuda y un acompañamiento desde el sector municipal para que no sea solamente a nivel nacional; también le hemos pedido ayuda a EDEN y a ABSA para postergar los vencimientos, de que no haya corte de servicios y la refinanciación de deuda, pero todavía no hemos tenido una respuesta”.

Otras solicitudes consisten en la instauración de medidas que impidan a los supermercados vender artículos que no sean esenciales ya que, según Anso, contribuiría a “no tener una competencia desleal contra los comercios minoristas que no están pudiendo abrir”. Además, mostró discrepancias respecto de los horarios de la actividad comercial.

En lo que respecta a los créditos municipales a tasa cero, pidió que tengan un plazo de 24 meses, con 120 días de gracia. “No estamos desfinanciando al municipio porque habría una devolución”, remarcó.

