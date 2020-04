SERGIO BERNI ESTARÁ ESTA TARDE EN BRAGADO

Compartir en...

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, llegará esta tarde a Bragado en el marco de una recorrida que realizará por 6 distritos de la cuarta sección, para analizar junto a las autoridades locales el accionar de las fuerzas de seguridad y las medidas que se han tomado frente a la lucha contra el coronavirus.

Berni visitará ciudades como Salliqueló, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, Bragado y Chivilcoy. Está previsto que llegue a nuestra ciudad alrededor de las 17:30 horas, momento en el que se reunirá con los funcionarios locales, aunque el horario podría variar de acuerdo al tiempo que lleve la visita a cada distrito.

El Ministro de Seguridad ha generado muchas opiniones por sus recientes comentarios relacionados a la excarcelación de los presos con riesgo de contraer el virus, ya que sostuvo en los medios nacionales que, si dependiera de él, no contemplaría de ninguna manera la liberación de los reclusos. “La libertad de cada uno de los presos depende de los jueces. Por suerte para los presos, no depende de mi opinión, porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno,” dijo el funcionario en un programa emitido por América.

•Fuente: DataTrenque.com.ar