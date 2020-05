DOCTOR RAFAEL GARCÍA: “EL AISLAMIENTO COMO MEDIDA COMUNITARIA FUE LA MANIOBRA MÁS INTELIGENTE QUE PODÍA TOMARSE A NIVEL PAÍS”

Compartir en...

En un nuevo especial de Salud emitido ayer en Bragado TV, el doctor Rafael García, coordinador del Comité de Infecciones del Hospital Municipal San Luis, habló de la importancia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y cómo ha impactado favorablemente en nuestro país.

“Logró que una curva que era exponencial se aplanara. La curva que tenemos llegó a los 2.000 casos, si no hubiera llegado alrededor de 8.000 casos, si tenemos en cuenta que alrededor del 5% de esas personas fallecen, tendríamos 4.000 muertos, de manera que el aislamiento social es la medida preventiva más importante que hay.”

Si bien consideró que en nuestra ciudad aún no hay circulación del virus Covid-19, pidió por favor que no se relajen respecto a la cuarentena. Por otro lado, repasó la importancia del uso obligatorio del tapabocas en la comunidad. “Las personas que circulan por la ciudad deben usar solamente tapabocas. Fundamentalmente sirve para aquellas personas que son portadores del virus y no lo saben, entonces esto impide que esa persona lo transmita.”