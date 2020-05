LA DIFÍCIL SITUACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO EN LA CUARENTENA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Uno de los tantos sectores más golpeados por la pandemia es el mercado inmobiliario, quienes venían de sufrir una recesión muy importante el año pasado. Carlos Polo, reconocido vecino de nuestra ciudad y propietario de la inmobiliaria que lleva su nombre, se comunicó mediante una videollamada con El Megáfono en la que explicó de qué manera sobrellevan esta cruda situación.

“El principal problema que hoy nos aqueja es el cobro de los alquileres, no solamente por la situación de inquilinos y propietarios, si no también por nuestra situación que tenemos que tener nuestras oficinas cerradas y no podemos trabajar.”

Desde el inicio de la nota, Polo destacó la importancia del avance tecnológico en las comunicaciones, lo que les permite un diálogo mucho más fluido con inquilinos y propietarios. Según relataba, varios de sus clientes se han contactado con él para depositar el pago de los alquileres por una manera alternativa, ya sea a través de una transferencia bancaria o incluso, enviando el dinero por delivery, sin embargo, hay grupos familiares que cuentan con menos ingresos. “Se resiente el ingreso familiar y por ahí no alcanzan a pagar el alquiler, a pesar de que tienen buena predisposición, entonces se produce un diálogo.”

A pesar de eso, la mayor problemática que se les presenta a las inmobiliarias es el cobro de alquileres a comerciantes ya que muchos de ellos deben permanecer con las puertas cerradas. “Con las viviendas tenemos un buen porcentaje de pagos del mes de Abril, pero el principal problema lo tienen aquellos locales comerciales o industriales que han debido permanecer cerrados durante el mes de Marzo y por consiguiente tienen cero ingresos, y egresos siguen teniendo.”

Carlos Polo agregó que hasta el momento ningún comerciante entregó sus llaves. “A nuestra inmobliaria no le ha ocurrido eso, pero también hemos salido al cruce de esta situación con el ánimo de arreglarla, hemos hablado con propietarios que han accedido a cobrar un 50% del alquiler durante el mes de Abril, hasta ver que pasa. Necesitamos que la relación locativa continúe, no nos sirve de nada que nos entreguen un local.”

CARLOS POLO – VIDEOLLAMADA LA SITUACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO CARLOS POLO – VIDEOLLAMADALA SITUACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO Publicado por El Megáfono en Martes, 5 de mayo de 2020