POLÉMICA POR LA VIRALIZACIÓN DE UN AUDIO DEL CONCEJAL DI GIORGIO: “ENTENDÍ UNA COSA QUE NO ERA”, DIJO TRAS PEDIR DISCULPAS

Un audio de WhatsApp enviado ayer por el concejal oficialista Vicente Di Giorgio ha causado polémica durante varias horas debido a que aseguraba que el Intendente permitiría la apertura de los locales comerciales sin esperar la autorización de la Provincia. A raíz de la situación, muchos comercios anunciaron que abrirían sus puertas, pero en realidad todo se habría tratado de un error. “Entendí una cosa que no era”, manifestó el edil y pidió disculpas por la confusión generada.

Según Di Giorgio, el mal entendido se produjo a raíz de una llamada que mantuvo con el intendente. “Vicente me explicó que se mandó el protocolo sobre cómo se podían abrir los comercios; y la verdad en ningún momento me dijo que él les iba a dar un permiso para que abrieran, sino que el martes o miércoles podía llegar la respuesta positiva -de la Provincia–“, contó.

De acuerdo a lo manifestado por el edil, “yo me quedé con el tema de que se podía abrir”, motivo por el que envió un audio a un grupo de comerciantes, el cual rápidamente se viralizó. Sin embargo, al percibir el error intentó remediarlo con una aclaración, pero no tomó estado público. “Quiero deslindar de todo esto a Vicente, porque el que se equivocó y el que entendió mal fui yo; me pasó por la ansiedad de que mis colegas pudieran abrir”, dijo.

También habló de las dificultades que a veces suele presentar en el manejo de la tecnología y de los inconvenientes que pueden surgir por “la dualidad que tengo entre la actividad privada con mi comercio y la parte política como concejal”.

