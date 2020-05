DIFUNDIERON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS COMERCIOS NO ESENCIALES PARA PODER ABRIR

Compartir en...

La Municipalidad de Bragado dio a conocer públicamente cuál es el protocolo que deben cumplir los comercios no esenciales para mantener sus puertas abiertas. También detalla indicaciones para los clientes.

El protocolo establece que los locales sólo podrán admitir el ingreso de un cliente por vez, sin acompañantes. También deben proveer elementos para la desinfección de manos y calzado.

Solicita que las personas no vayan a comprar “en caso de tener dificultades respiratorias, pérdida de olfato, fiebre y demás síntomas del COVID-19”. Además, recuerda el uso obligatorio de cubrebocas para todos (clientes y vendedores).

No se podrán utilizar los probadores y cada prenda que se devuelva por cambio de talle u otras cuestiones debe ser aislada en una “pequeña cuarentena” durante 48hs.

Los comercios no esenciales sólo podrán abrir de lunes a sábados, entre las 8 y 13hs. Abarca bazares, joyerías, venta de Automotores, relojerías, vinotecas, jugueterías, venta de electrodomésticos, marroquinerías, boutiques, perfumerías, vinotecas, mueblerías, locales de cotillón, reposterías, venta de indumentaria, zapaterías y aseguradoras, entre otros.

EL PROTOCOLO COMPLETO

Atención al público:

• El o la cliente no podrán ingresar con acompañante.

• Se colocará cartelería visible en el comercio, con información actualizada sobre métodos de Prevención ante el COVID- 19.

• Se recomienda el uso de medios de pago electrónicos. En caso de que el pago se realice a través de tarjetas de crédito o débito, se deberán desinfectar tanto las tarjetas como el posnet utilizado con solución de agua y alcohol.

• Desinfección total entre salida y entrada de cliente en cuanto a elementos de trabajo, áreas comunes, picaportes y manos.

• El ingreso al local deberá tener disponible solución de desinfección de manos (alcohol en gel o vaporizador con alcohol al 70%) y un trapo de piso para la higiene de las suelas del calzado preparada con 5 partes de agua y una de lavandina.

• Ambiente: se recomienda la ventilación del local, y de ser posible evitar el uso de Aire Acondicionado. En caso de tener que usarlo, se recomienda la desinfección diaria de los filtros con las soluciones recomendadas a tal fin.

Antes de la Compra:

• No ir a comprar en caso de tener dificultades respiratorias, pérdida de olfato, fiebre y demás síntomas del COVID-19.

• Movilizarse hasta el local de a 1 (una) persona.

• Planificar la compra con el objetivo de permanecer la menor cantidad de tiempo posible dentro del local.

• Respetar el aislamiento antes y durante el ingreso al local comercial. Para ello el comercio deberá señalizar los lugares de espera de manera de mantener el distanciamiento de, mínimo, 2 metros entre cliente y cliente.

Durante la Compra:

• Solo se permitirá el ingreso al local de 1 (una) sola persona.

• Respetar las indicaciones establecidas por el comerciante.

• Es obligatorio para ambas partes el uso cubre bocas.

• Intentar no tocar ningún genero (textil, calzado, artículos de bazar, muebles, etc.) que no se vaya a Adquirir.

• En el caso de las boutiques y demás ramas textiles QUEDA PROHIBIDO bajo todo concepto el uso de Probadores.

• Para cada prenda devuelta por el cambio de talle u otras cuestiones, realizar una “pequeña cuarentena” a cada no comprada por el cliente por el lapso de 48 hs desinfectándola con alcohol 70%.

• Se recomienda llevar un Registro de Clientes que ingresen al local comercial para ser eficientes en el seguimiento de cada persona que circulariza por nuestro Distrito.

Cobro y entrega de mercadería

• Evitar el contacto durante la entrega de la mercancía depositando el género en una zona del mostrador/bandeja intermedia.

• Promover el pago por medios electrónicos. Limpieza del TPV tras cada uso.

• Utilizar guantes o geles al cobrar y si no es posible, extremar las medidas de seguridad y la frecuencia del lavado de manos.

• Evitar, si es posible, que la persona que manipula dinero u otros medios de pago despache también alimentos. Si no es posible, utilizar soluciones o geles hidroalcohólicos desinfectantes después de atender a cada persona.

• Estrictamente para el rubro MUEBLERÍAS, la entrega del producto se deberá realizar UNICAMENTE por envío a Domicilio.

• Para la recepción de sobre y encomiendas, descartar el material del envoltorio en un tacho destinado exclusivamente para este fin, y luego proceder a desinfectar el mismo.