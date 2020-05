EL EQUIPO DE TN LLEGÓ A BRAGADO EN SU MOTORHOME

Compartir en...

El motorhome de Todos Noticias que desde hace varias semanas recorre el país en plena cuarentena con un equipo de camarógrafos, técnicos, asistentes y la periodista Paula Bernini, llegó hoy a Bragado.

El equipo televisivo fue avistado ingresando por el acceso Juan Domingo Perón, para luego estacionarse frente al Palacio Municipal. Se encuentran de regreso luego del extenso recorrido que realizan por varias provincias del país.

El grupo de trabajadores del canal nacional pasará la noche en Bragado y transmitirán en vivo para su señal este domingo a las 10 horas.

A modo de prueba, y anticipando la finalización del recorrido, el equipo periodístico ya realizó una breve comunicación con el medio desde nuestra ciudad.

“Entramos aquí a Bragado hace tan solo una hora, completamente oscura ya, no hay gente en la calle. Mañana es domingo y ya la gente no puede salir de sus casas, solamente salen para ir a las farmacias y esto es algo que la población de Bragado lo acepta, porque hubo dos casos de coronavirus que ya están controlados, entonces la gente prefiere estar completamente resguardad la mayor cantidad de tiempo que pueden, así que los domingos no sale nadie“, comentó Paula Bernini.