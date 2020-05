LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE AFRONTA EL AUTOMÓVIL CLUB BRAGADO

Compartir en...

Al igual que muchas instituciones, el Automóvil Club Bragado se encuentra atravesando una dura etapa en el marco de la pandemia por el Covid-19, motivo por el cuál Patricio Soto, presidente de la Comisión, fue consultado en “Bragado TV a la Mañana”.

“Hoy estamos sin ningún tipo de actividad, esperando a que ésto pase para tratar de iniciar las actividades. Nosotros como club vivimos de las actividades que desarrollamos durante el año y ésto nos genera algún problema económico. Pero ésta situación no la esperaba nadie y la tenemos que afrontar como todo el mundo”, comentó Soto, quien a su vez agregaba que desde hace algunos años han decidido retirar la cuota social, por lo que la institución no recibe aportes económicos extra, si no que se mantiene con lo que recauda en sus eventos.

“Nos fue muy bien en las dos fechas que hicimos del motocross nocturno y con eso estamos afrontando los gastos que nos genera el club habitualmente. Lo que pasa es que eso te genera que no puedas invertirlo dentro del club, uno trabaja siempre para que las cosas mejoren y ésto te frena un poco”, agregó, detallando que “el mantenimiento en estos días es mínimo. En lo que es los circuitos no podemos hacer nada porque todo lo que hagas genera gastos, esperamos tener una fecha como para poder arrancar y ahí si empezar a trabajar en los circuitos.”

Al ser consultado por su opinión frente a la ayuda económica que se les brinda a los clubes desde Nación, anunciada por Juan Rizzo días atrás, Soto dijo que ellos podrían acceder al beneficio por contar con toda la documentación al día. “Si existe esa posibilidad nos presentaremos al lugar que corresponda con la documentación para ver si tenemos la suerte que nos den una mano“, comentó, a lo que agregaba “nosotros practicamos una actividad de riesgo, si o si tenemos que tener la documentación al día por las responsabilidades civiles que nos pueden tocar ante un accidente.”