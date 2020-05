ALDO EXPÓSITO SE REFIRIÓ A LA PRIMERA SESIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

La primera sesión del Honorable Concejo Deliberante del año es foco de análisis, tanto por su importancia legislativa como por la pandemia de coronavirus que la afectó. Es por eso que el programa matutino de Bragado TV entrevistó al presidente Aldo “Titi” Expósito, quien señaló: “Poder llevar la sesión adelante en este marco me dio mucha satisfacción”.

Este debate se da casi 130 días después del último. Por la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio se había alargado el tiempo sin una sesión ordinaria, pero tras tomar las precauciones necesarias los ediles volvieron a ocupar sus bancas el pasado 8 de mayo. En este sentido, sostuvo: “Se demoró un tiempo pero era necesario tener tranquilidad”.

Aún así, Expósito ponderó que durante la sesión se avanzó en un decreto para que en el futuro exista la posibilidad de que el órgano trabaje de forma virtual. En sintonía, continuó: “Nos permitirá en un futuro, si es necesario y excepcionalmente, poder sesionar de manera virtual”. Además explicó que tanto el reglamento interno local, como la Ley Orgánica provincial y la Constitución Nacional no tienen prevista la posibilidad de que el Concejo funcione virtualmente.

Expósito también mencionó que se aprobó una ordenanza saliente del Poder Ejecutivo, direccionada a colaborar con el sector comercial que atraviesa una importante crisis. En esta línea, dijo: “La medida exime por el mes de mayo, junio y julio a casi el 90 por ciento de los comerciantes del pago de la tasa de Seguridad e Higiene. Esta se da en el marco de una mirada contenedora que le ha dado el intendente todo este tiempo”.

“Siempre descanse con tranquilidad porque con todas las medidas que he tomado en el Concejo entendí que merecían del consenso de los presidentes de Bloque. Así me he manejado este tiempo que me tocó presidir el cuerpo, como en este caso era generar todas las condiciones sanitarias posibles para que todo vuelva a funcionar dentro de la normalidad”, comentó sobre su trabajo.