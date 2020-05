NACIÓN CONTABILIZA TRES CONTAGIOS DE CORONAVIRUS EN BRAGADO, PERO EL MUNICIPIO 2: LA EXPLICACIÓN DE MÓNICA PUSSÓ

Compartir en...

Gran sorpresa ha generado en los últimos días una información oficial difundida por el Ministerio de Salud de la Nación acerca de que en Bragado se habrían registrado tres casos positivos de Coronavirus, pese a que el Municipio sólo había informado dos. Ante tal situación, BRAGADO TV consultó a la secretaria municipal de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, con el propósito de conocer los motivos de ese desfasaje.

Los datos aparecen en el sitio web argentina.gob.ar y se enmarcan en el reporte epidemiológico que hace el Estado Nacional sobre la cantidad de infectados de COVID-19 que se contabilizaron en el país. Aparece un mapa donde, al acercar el cursor hacia el partido de Bragado, se menciona la existencia de 3 casos.

Según la funcionaria local, no se trata de ningún error, sino de la diferente forma en la que contabilizan los datos la Municipalidad de Bragado y Nación. Mientras el Ministerio de Salud se ajusta al decreto presidencial y registra a cada paciente de COVID-19 en el lugar donde está domiciliado legalmente, el Municipio ha optado por contar únicamente los casos que fueron atendidos en Bragado y no los que suceden en otras partes del país.

Según la funcionaria, el tercer caso corresponde a “un paciente que vino desde el exterior, que tiene la dirección de Bragado en el documento, pero que no vive acá desde hace 7 años”; “por acá no pasó jamás –durante la pandemia-, no es un paciente que hayamos atendido nosotros”, dijo.

Contó que “vino de Europa, se quedó en su casa de Capital, tuvo síntomas, lo hisoparon y le dio positivo”. Ella mantuvo un contacto telefónico con él, a partir del cual corroboró que estuvo internado en CEMIC y que ya fue dado de alta.

A raíz de la confusión generada, Pussó comentó que el Municipio aclarará lo sucedido en el reporte epidemiológico correspondiente al día de hoy.