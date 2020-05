DISCONFORMIDAD EN “ESTRELLAS AMARILLAS” POR LA ELIMINACIÓN DEL JUZGADO DE FALTAS N°2

Compartir en...

Es conocida la influencia en materia de seguridad vial de “Estrellas amarillas” en la ciudad, una agrupación que siempre está al tanto de las modificaciones en este área. Tras la confirmación del Juzgado de Faltas N°2, la organización expresó su malestar y disconformidad por no haber sido consultados y por la decisión final.

En diálogo con el programa matutino de Bragado TV, Enso Malfatto, miembro de la agrupación, mencionó que “nunca se nos informó” y resaltó: “Estamos todos totalmente en desacuerdo y pedimos una audiencia para hablar con el intendente”.

“Estrellas Amarillas y el Rotary Club trabajaron mucho para que esto sea posible en el 2016. No sé por qué motivo es la derogación del Juzgado, no sé si será por el gasto, que no creo que sea un gasto cuando se trata de fiscalizar y concientizar sobre las faltas que comete un joven. No creo que sea un gasto sino una inversión a largo plazo”, argumentó Malfatto.

Según explicó Malfatto, a “Estrellas Amarillas” le servía la colaboración del Juzgado de Faltas N°2 ya que con su trabajo podían enfocar las charlas de concientización. Además, expuso que desde la creación de este organismo ha disminuido la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito en la ciudad.