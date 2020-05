EL TRABAJO DEL COMITÉ DE CRISIS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA

Compartir en...

Mucho se ha hablado acerca de las medidas de seguridad a tener en cuenta frente a la pandemia y es un tema que nunca esta demás recordarlo, pero en ésta oportunidad, la doctora especializada en oncología Laura Regina, se refirió a la labor del comité de crisis en un nuevo especial de salud emitido por la pantalla de Cablevisión.

“Estamos en el hospital con un comité de crisis que se reúne diariamente, donde todos los casos se debaten, donde se habla con total seriedad y responsabilidad, asesoramiento, infectólogos y demás especialistas, donde cada conducta que se toma está totalmente asesorada y eso es muy bueno, con lo cuál cada conducta que se pone en práctica está inclusive avalado por instancias superiores de salud”, explicó la doctora.

Regina contó que en el hospital se han sumado nuevas camas y espacios especialmente adaptados a un posible futuro pico, el cuál posiblemente llegue entre mayo o junio, en tanto recalcó que el hospital actualmente se vuelca a solucionar cuestiones infectológicas o urgencias médicas, derivando el resto de especialidades a otros centros de salud para descentralizar la atención. En lo que respecta a la atención en estos últimos, la doctora agregó que “hay que ir confiados y con tranquilidad de que todo va a estar bien organizado y supervisado.”

La profesional también se refirió a las medidas adoptadas últimamente, más precisamente a la restricción horaria para ingresar a la ciudad, a la extensión del horario comercial para rubros ‘esenciales’ y a la flexibilización de la cuarentena para actividades que no lo son. “Estas no fueron decisiones al azar, si no que fueron pensadas y supervisadas, aclaradas por todos los especialistas siendo que ésto es beneficioso.”