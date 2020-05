KEVIN CANDELA CONTÓ CÓMO VIVE LA CUARENTENA SIN AUTOMOVILISMO

Compartir en...

Por la emergencia sanitaria se han frenado casi todos los deportes en nuestro país, ya que el riesgo de que el coronavirus avance sería más fuerte. A esta situación no escapa el joven piloto Kevin Candela, quien hasta antes de la cuarentena competía con grandes actuaciones en el TC Pista.

En diálogo con el programa matutino de Bragado TV, Candela fue sincero y señaló: “Estamos un poco complicados porque dependemos nada más que de eso, pasandola como se puede”, y explicó: “Teníamos tres autos alquilados, dos en TC Mouras y uno en TC Pista, que tenemos totalmente parados“.

“Lo único que sabemos es que no tuvimos respuesta. Estamos esperando, sabemos que es un poco riesgoso, si tenemos que hacer alguna carrera se tendría que hacer en la ciudad de La Plata”, señaló Candela, a lo que añadió: “El día que toque volver a correr, si para nosotros va a ser difícil, no me quiero imaginar lo que va a pasar con otros”.

Sobre cómo se sostiene la parte económica por la falta de actividad, el piloto indicó: “Los sponsors tampoco están pasando un buen momento con sus empresas. La mayoría de sponsors que tengo están trabajando a media máquina. Va a ser complicado que una empresa te apoye”.