SATISFACCIÓN DE BROGGI POR LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Varios fueron los proyectos que trató el Concejo Deliberante en la sesión de días atrás. Uno de ellos apuntó a la creación de la Comisión de Género y Diversidad, por impulso del concejal Sergio Broggi (Frente de Todos). La iniciativa obtuvo el apoyo por parte de sus pares, motivo por el que dicho edil mostró su satisfacción a través de una gacetilla que envió a los medios.

Según el edil, este tipo de temas son “muy importantes” pese a que “durante mucho tiempo no eran visibles”. “Antes nos ocupábamos cuando llegaban, si es que nos enterábamos, o si trascendían; hoy por suerte la mirada y la atención tienen que ver con estar presentes, visibilizar y acompañar a quienes no pueden o no saben cómo hacer para salir de situaciones límites, como son los casos de violencia de género”, agregó.

Broggi reconoció que “nosotros legislamos y no ejecutamos políticas”. No obstante, sostuvo que “es cierto que llegan muchos temas a nuestras manos”, por lo que destacó la importancia de “tener una comisión que centre su trabajo en estos ejes”. “Visibilizar es dar luz a esta mirada, y creo que el HCD debía contar con esta comisión”, manifestó.

Además, aprovecho la oportunidad para destacar las gestiones de Axel Kicillof y Alberto Fernández ya que “hoy nuestro gobierno a nivel provincial y nacional ha instituido el Ministerio de la Mujer y la Diversidad en sus órbitas, para que su tratamiento sea integral y central”.