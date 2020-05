DESCARGO PÚBLICO DE UN HOMBRE ACUSADO DE ABUSO TRAS RECIBIR UN FALLO A SU FAVOR

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

En el marco de una entrevista con el periodista Diego San Román, esta mañana el bragadense Pablo Álvarez decidió hacer público su descargo luego de recibir el aval de la Justicia en una causa en la que estaba imputado por abuso. La denuncia había sido formulada por quien fuera su compañera de trabajo en el Hospital Municipal San Luis.

Según Álvarez, “esto comenzó en diciembre” ya que “dentro del Hospital corrían rumores de denuncias hacia mi persona por una mucama que yo tenía en Terapia Intensiva”. En ese marco, agregó: “salgo de vacaciones y cuando vuelvo ya no estaba la mucama, por lo que no sabía cuál era el motivo (…). Después me enteré que ella había radicado la denuncia”.

Independientemente del curso judicial que tomó la causa, desde la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Bragado se inició un sumario administrativo. Pablo dejó de concurrir a trabajar ya que, según sus declaraciones, “el Dr. Corte me pidió que me aleje del Hospital por un tiempo hasta que todo se aclare”, lo cual le pareció acertado. Más tarde, optó por renunciar ya que decidió vivir en Buenos Aires y abocarse por completo a su labor como personal de seguridad privada.

Álvarez negó por completo que la acusación sea cierta y consideró que todo se trató de una “cama” para sacarlo de Terapia. Sostuvo que “dentro del hospital hay mucha rivalidad deshonesta”, aunque aclaró que nunca había tenido problemas con la mujer y desmintió haberla amenazado.

En lo que respecta a cómo terminó la causa, indicó: “mi abogado me avisó que se cerró el expediente por falta de mérito y porque no se encontraron pruebas de que esto haya pasado”. Ante tal situación, remarcó que “para ganar un puesto no hay que ensuciar a otro”.