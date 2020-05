DOS PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL REFLEXIONARON SOBRE LA PANDEMIA

Compartir en...

El programa especial de Bragado TV por el coronavirus se sigue emitiendo y cada vez se suman más profesionales de la salud mental a aportar sus conocimientos. En esta ocasión, las psicólogas Mirna Méndez y Verónica Alanis pasaron frente a las cámaras y se expresaron sobre la pandemia.

Por su parte, Méndez mencionó la importancia de cómo nos sentimos y cómo actuamos en relación a esto. En este sentido, comentó que el malestar puede presentarse en modo de tristeza, enojo, angustia o desgano, entre otras más.

“No está mal si esto se presenta, pero si de repente esto se vuelve en exceso o difícil de tolerar, desestabiliza o hace que no puedas dormir, debemos pensar si podemos llegar a necesitar consultas”, explicó, a lo que sumó: “El malestar es importante no silenciarlo, sino hablarlo”.

En la misma línea también habló Alanis, pero cambió el enfoque para que podamos reflexionar sobre nuestras actitudes. “Se me ocurren algunas palabras que quiero proponerselas para que las pensemos algo más: Pacientes, para no desesperar y para esperar. Estudiosos, para estudiar, observar, analizar y revisar. Cuidadosos, para ver más y cuidarnos más. Y por último reflexivos, para no desacostumbrarse a pensar”, sostuvo.