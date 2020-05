MISMOS DELINCUENTES, DISTINTO CUENTO: AUMENTAN LOS INTENTOS DE ESTAFAS TELEFÓNICAS

Compartir en...

Esta mañana varios vecinos han denunciado públicamente en el programa radiofónico ‘El Megáfono’ nuevos intentos de estafa bajo la modalidad ‘cuento del tío’. Ahora no sólo sería por teléfono, sino que también habría estafas a través de correos electrónicos.

Según el relato de los oyentes, han recibido varios llamados con números cuya característica no es propia de nuestra ciudad, haciéndose pasar por representantes de Anses para facilitar el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia a través de este medio con un depósito instantáneo de dinero en sus cuentas, previo a consultarle los datos bancarios del usuario y hasta en algunos casos les han pedido fotografías de sus tarjetas de crédito.

A raíz de los hechos anteriormente mencionado, Bragado TV se comunicó con personal de las oficinas de Anses en Bragado para consultarles al respecto. Como han hecho en repetidas ocasiones, aclararon que la entidad no llama telefónicamente a sus afiliados para pedirles datos, si no que sólo se comunican a través de mensajes de texto o vía mail para dar aviso de nuevas medidas o información general. Vale recalcar que hasta el momento no se tiene una fecha definida para la reapertura de las oficinas locales.

