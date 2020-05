GELITTI SOBRE LA PROPUESTA DE “PUPY” PAN RIVAS: “SI VINIESE DE UNA PERSONA CON MENOS EXPERIENCIA POLÍTICA LO HUBIERA COMPRENDIDO”

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Hace días se conocieron las duras críticas de la presidenta del partido vecinalista Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, a la propuesta de la concejal María del Carmen Pan Rivas sobre otorgar un bono extraordinario de 10 mil pesos a municipales. Para ampliar su visión sobre la iniciativa de la edil, la propia dirigente dialogó con la edición matutina de Bragado TV donde expresó: “Me sorprendió cuando leí la propuesta. Si hubiera venido de una persona con menos experiencia política y gremial, lo hubiera comprendido”.

Haciendo referencia a su texto titulado “El gran bonete”, la exconcejal mencionó que proponer este bono extraordinario en este contexto de emergencia sanitaria es “bastante riesgoso y toca la sensibilidad de muchas personas, en este caso de los empleados municipales”.

“Por su puesto sería ideal que ganen más de lo que están ganando, de la misma manera sería ideal que los del sector privado, que no la están pasando nada bien, también puedan mantener su empleo, salario y recibir aumentos”, sostuvo la dirigente durante la entrevista, y relevó que “Pupy” Pan Rivas sabe de la “merma” en los recursos que el Estado Provincial y Nacional destinan para Bragado.

En este sentido, comentó: “Los recursos que recibe la Municipalidad, que son de tres sectores, se sabe que dos de ellos se han visto disminuidos en más o menos en un 40 por ciento”. Asimismo Gelitti recordó que el Gobierno Nacional pudo otorgar el IFE y al mismo tiempo “emitir moneda”, mientras que el Poder Ejecutivo Local no tiene esta capacidad.

“Tenemos que ser responsables y no generar expectativas”, volvió a ponderar la dirigente, a lo que agregó: “Quiero pensar que no ha tenido mala intención pero la verdad me sorprendió porque ella tiene experiencia. Los que estamos en política tenemos que tener la responsabilidad de ser tan serios siendo oposición como cuando somos Gobierno”.