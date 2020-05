HORACIO CIVELLO HABLÓ DE LO SUCEDIDO EN EL BARRIO FONAVI Y DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Compartir en...

Luego de los graves hechos de inseguridad que involucraron a la policía local y a un grupo de personas en el barrio Fonavi en el pasado fin de semana, se han percibido distintas repercusiones. El abogado y exconcejal Horacio Civello se refirió al tema en diálogo con la edición matutina de Bragado TV, en donde habló de la responsabilidad del sector político y a los prejuicios que pesan sobre los efectivos.

“Llama la atención que después de haber ocurrido un hecho así la gente vuelva a su casa como si nada”, resaltó Civello, y ponderó: “Hay una intervención judicial bastante discutible, eso también tiene que ver con la forma en la que analiza la seguridad en su conjunto. La seguridad está en un contexto político y en uno judicial”. Bajo este lineamiento, apuntó contra Vicente Gatica: “el actual intendente no está comprometido con la idea de la policía comunal. Me parece que se sentiría más cómodo si la fuerza estuviera en manos de la Provincia”.

El exedil, en línea con el argumento sobre la seguridad y su contexto político, aseguró: “En el caso de Bragado, en donde tenemos Policía Comunal, la autoridad es el intendente. Lo que nosotros hacíamos cuando estábamos en el Gobierno de Aldo San Pedro era hacernos cargo políticamente de la seguridad en la ciudad, por su puesto que en el aspecto técnico la policía sabe qué hacer porque es la que está preparada para actuar”.

El letrado, además, hizo hincapié en los trabajos realizados hace varios años desde los Gobiernos Provinciales y explicó: “Tenemos un perjuicio por resolver porque seguimos pensando que la policía viene de la dictadura militar. Esta policía nació en la democracia y, por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con lo que que pasó en la Argentina antes de 1986”.

Ya en referencia a la situación ocurrida hace algunos días, sostuvo: “La enorme mayoría de gente que vive en el Fonavi son personas de trabajo que no quieren ningún problema con nadie, era una minoría que no representa al barrio”, y en alusión al grave hecho comentó: “Lo que ha ocurrido por supuesto que es grave no sólo porque se han resistido al accionar de la autoridad, sino porque lo han hecho en un momento en el que todos tenemos que acatar más que nunca la ley, en el marco de la cuarentena”.