INDIGNACIÓN EN EL CLUB DE PESCA Y CASTING: DESCUBRIERON UN ROBO CUANDO SE DISPONÍAN A REALIZAR UNA TAREA SOLIDARIA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Gran malestar existe en la cantina del Club de Pesca y Casting ubicada sobre la calle El Pampero, entre Rivadavia y General Paz, debido a un robo acontecido en las últimas horas. El principal damnificado es Bernardo Coronel, quien se mostró dolido porque no es la primera vez que sufre un hecho así y fundamentalmente por el gran sacrificio que implica poder comprar todo lo que le sustrajeron.

De acuerdo a lo informado, los delincuentes entraron por la parte trasera del edificio tras subrise al techo. Barretearon la puerta de la cocina y se apoderaron de 5 pollos, un lechón, 5 o 6 kilos de asado, una tabla, una costilla grande y un equipo de música. “Son cosas que necesito”, indicó Bernardo, y agregó: “tengo cerrado desde hace dos meses y no puedo abrir, no logro ganar un peso, y encima vienen y me roban”.

El hecho fue detectado en el exacto momento en que Bernardo Coronel se disponía a prestar las instalaciones para una tarea solidaria (la ONG Bragado Corazón Solidario preparara viandas). No obstante, los ladrones no pudieron ingresar al salón porque posee una reja y alarma.

Coronel destacó la respuesta que obtuvo de la policía. Sin embargo, no se mostró optimista respecto del esclarecimiento del caso ya que no sucedió nunca en los robos anteriores.

AHORA: DIEGO SAN ROMÁN – MEGA MÓVIL – ROBARON EN EL CLUB DE PESCA AHORA: DIEGO SAN ROMÁN – MEGA MÓVIL – ROBARON EN EL CLUB DE PESCA Publicado por El Megáfono en Miércoles, 20 de mayo de 2020