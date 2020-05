JUNÍN: DETIENEN A TRES PERSONAS POR UN VIOLENTO ROBO A UN HOMBRE DE 92 AÑOS

Compartir en...

En la madrugada del miércoles, tres personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos en Junín, en relación a un robo ocurrido el 16 de mayo. La víctima fue un hombre de 92 años identificado como Anibal Fermentini, a quién ataron, golpearon e incluso arrastraron por el piso de su vivienda para robarle $40.000, una escopeta y otros elementos.

Tras realizarse las investigaciones correspondientes, se autorizaron una serie de allanamientos para dar con los autores del hecho. Uno de los detenidos, de apellido Pino, había cumplido con una condena por un asesinato.

El medio ‘Junin24’ consultó con el director de Seguridad de Junín, Luis Chami, quien dijo que “Pino tendría que haber estado detenido por un hecho anterior, en el mes de octubre ató a una mujer para robarle. En diciembre llegaron las pruebas de las huellas dactilares que confirmaban que Pino había sido el autor. En otra causa por abuso de armas de hace una semana, el fiscal Javier Ochoaizpuro pidió la detención pero la Jueza no lo hizo y no sabemos por qué. Esta vez, otra jueza ordenó la detención, por lo cual la tengo que felicitar por hacer bien las cosas.”

La jueza que en aquella oportunidad no dio la detención a Pino teniendo las pruebas aportadas por el Fiscal, es María Laura Durante del juzgado de Garantías nº3, quien en diálogo con ’Junin24’ dijo que “fue una causa por ‘abuso de armas’ que no es un delito detenible, y a mi consideración no había pruebas suficientes para librar tal medida cautelar.” Quien sí ordenó la detención de Pino fue la doctora Marisa Muñoz Saggese del Juzgado de Garantías nº2.

•Fuente: Junin24