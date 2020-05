SEGÚN “PUPY”, EL ESTADO LOCAL TIENE RECURSOS PARA OTORGAR UN BONO A LOS MUNICIPALES: “SON DECISIONES POLÍTICAS”, DIJO

Compartir en...

Frente al proyecto de la concejal María del Carmen “Pupy” Pan Rivas para que el Ejecutivo otorgue un bono extraordinario de 10 mil pesos a un grupo de trabajadores municipales, y la consecuente crítica que recibió por parte de la presidenta de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti; esta mañana EL MEGÁFONO entrevistó a la edil del Frente de Todos con el propósito de conocer su opinión al respecto. Defendió la iniciativa tras asegurar que el Estado local tiene recursos para poder concretar el pago; “son decisiones políticas“, aseguró.

La ex diputada provincial recordó que “en lo que va del 2020 no hubo paritarias y no se otorgaron aumentos a los trabajadores y las trabajadoras municipales”. Explicó que hay más de 400 que están inscriptos para recibir la asignación estímulo, pero hay otros 676 que no, motivo por el que propone dar un beneficio a ese grupo afectado.

“Pupy” indicó que “en el marco de esta pandemia, los recursos son insuficientes y los trabajadores municipales tienen salarios muy precarios”, con el agravante de que ahora no cuentan con la posibilidad de hacer horas extras. Dijo que conversó su propuesta con los gremios municipales y que todos le dieron su apoyo.

Consultada sobre las críticas de Gelitti, evitó confrontar. No obstante, mantuvo su posición y fue insistente en asegurar que el Estado local cuenta con recursos suficientes para pagar los casi 7 millones de pesos que demandaría el bono. Manifestó que la Provincia efectuó “una importante transferencia de fondos” en el primer trimestre del año, equivalente a más del 46% de lo enviado en el 2019, y también que “hay un suma de dinero importantísima de libre disponibilidad del Ejecutivo”; en ese marco, agregó: “son decisiones políticas a dónde se orientan los recursos de la Municipalidad”.

Según Pan Rivas, “nosotros somos coherentes con nuestra historia, trayectoria, pensamiento y defensa de los derechos de los trabajadores”. Opinó que “en un momento tan difícil para todos, tenemos una fuerte presencia del Estado Nacional y Provincial, pero también reclamamos la presencia y asistencia económica del Estado Municipal”.

