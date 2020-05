EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

Compartir en...

“La pandemia nos pegó de lleno en la actividad, desde el 13 de marzo estamos sin trabajar”, dijo Pablo Gerosa en diálogo con ‘El Megáfono’. Gerosa es un productor artístico que trabaja en la Provincia de Buenos Aires, motivo por el cuál fue entrevistado para que relate la situación por la que atraviesa el ámbito del espectáculo.

“En un punto termina siendo contradictorio porque por un lado cuidamos la salud y por el otro no podemos trabajar, y llega un momento en el que se empieza a complicar la situación económica”, comentó el productor haciendo referencia al complicado balance entre la crisis sanitaria y económica.

Gerosa también habló sobre la cadena de trabajo que genera un espectáculo o una obra de teatro: “Aparte de la gente de la compañía contratada hay un movimiento importante de contratación de gente de cada una de las ciudades. Uno alquila el teatro, con boleteros, acomodadores, gente de hotel, restaurants, publicidad, es grande la cadena.”

Sin embargo, como ya comienza a ser más visible, la cuarentena no se vive de la misma forma en todo el país, ya que hay provincias como en Jujuy que debido a la situación epidemiológica por la que atraviesan, desde el fin de semana pasado se abrieron algunos bares con público limitado, permitiendo no sólo la salida de los vecinos si no también generando un ingreso para los artistas que allí se presentan. “Hay varias provincias que ya están tramitando un protocolo para presentar a las autoridades y ver la posibilidad de poder comenzar con la actividad”, comentó el productor.

Claro que cuando se habla de espectáculos de gran porte, como presentaciones musicales de artistas con una gran cantidad de fanáticos, el panorama es muy distinto. A pesar de ello, Gerosa comentó que los teatros tendrían mas posibilidades de trabajar mucho antes. ”La idea de la asociación ADEP es ver si podemos empezar con cosas chicas a partir de septiembre u octubre, y creemos que la gran posibilidad de dar el puntapié inicial en la actividad va a ser en el interior del país.”

El productor se mostró escéptico del uso de las presentaciones mediante streaming, ya que si bien plantea que puede tratarse de una poderosa herramienta a futuro, hoy en día no es lo suficientemente fuerte como para servir de fuente de ingresos para el creador de contenidos.

“Ni como artista ni como espectador no es lo mismo que el vivo. Hoy por hoyel streaming no va a salvar la actividad. Es para zafar, para pasar el momento y despuntar el vicio.”

