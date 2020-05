“ENTRE TANGOS & BOLEROS” Y UN NUEVO ÉXITO CON SU SHOW VIRTUAL

JESSICA YACOVINO (junto a DAVID BISBAL) – "ANTES QUE NO".- Nuestra increíble Jessi cantando a dúo y a distancia con el mundialmente afamado español.También interpretaron "Adoro" en vivo en el Casino Victoria (Entre Ríos). La Canción "Antes Que No" de David Bisbal está incluida en su disco "Singles" en el año 2016 .Este track 02 del álbum es una de las mejores canciones Pop Rock, junto a temas como "A Partir De Hoy" (con Sebastián Yatra) , "Antes Que No" , "Si No Te Hubieras Ido" (con Juan Luis Guerra) , "No importa la distancia" , "Perdón" (con Greeicy Rendón" y "Bésame" (con Juan Magán) .