LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE UNA FAMILIA DE EMPRENDEDORES QUE PERDIÓ SU SUSTENTO TRAS LA PANDEMIA

Muchas son las familias que resultaron seriamente afectadas por la paralización de actividades, a causa de la pandemia de COVID-19. Ayer la edición matutina de BRAGADO TV mostró la historia de una, la cual se compone de emprendedores que perdieron la posibilidad de continuar su pyme y se verían obligados a tener que abandonar nuestra ciudad.

Ellos son Elizabeth y Walter, ambos oriundos de Misiones, quienes conforman una familia con sus tres hijos. A fines del 2017 se radicaron en Bragado con el propósito de tener un mejor futuro. El joven rápidamente consiguió empleo, mientras que ella se abocó a la preparación de comida a base de verduras y granos, para venta por delivery.

El emprendimiento de Elizabeth logró tener gran aceptación en la comunidad, lo cual motivó que Walter también se abocara a dicha tarea y que contrataran a más personas: dos chicas para la elaboración de la comida y dos repartidores.

Según la mujer, “nos iba muy bien” ya que no sólo les permitía mantener a su familia, sino también ayudar a parientes de Misiones. Sin embargo, la paralización de actividades derivada de la pandemia aniquiló el emprendimiento. No trabajaron durante más de un mes y cuando pretendieron retomar ya no era lo mismo: “no se alcanzó el mismo ritmo de trabajo que teníamos anteriormente”, explicó Walter.

A raíz de la situación, optaron por vender las herramientas de trabajo para juntar dinero y retornarán a su provincia natal cuando logren saldar todas las deudas.

Son días muy difíciles para ellos, motivo por el que resultaría sumamente positivo que recibieran el apoyo de Bragado. Walter dijo saber trabajar en muchos rubros y ofreció su número de teléfono para quien quiera ayudarlos: 2342 560193.