25 DE MAYO: CONFIRMAN EL PRIMER CASO DE CORONAVIRUS

En la tarde de ayer, el intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, junto al Director Médico del Hospital Unzué y la Directora Asociada, confirmaron el primer caso positivo de coronavirus en la ciudad. Se trata de una médica que reside en la ciudad pero trabaja en el Hospital Fernández de Capital Federal.

En intendente sostuvo la hipótesis de que el virus ingresaría a la ciudad mediante los profesionales de la salud o seguridad, o bien a por medio de los viajantes que abastecen de alimentos a los comercios locales. “A ellos no le podemos prohibir el ingreso. A 25 de Mayo no se ingresa si no se tiene domicilio en la ciudad, no han ingresado cientos de vecinos”, aclaró.

Ralinqueo además sostuvo que en las próximas 48 horas harán un análisis de la situación epidemiológica en la ciudad, planteando la posibilidad de que vuelvan a la fase 1 de la cuarentena. “De ser efectivo el seguimiento no debería haber multiplicación de casos y evitaríamos este retroceso”, agregó.

Manuel Martinez, director médico del Hospital Unzué, dijo que la llegada del primer caso era inminente tras más de ochenta días de la primera confirmación en Argentina, sosteniendo que “25 de Mayo no es una isla, podía pasar en cualquier momento.”

En cuanto al rol de los médicos, Martínez dijo que “estamos expuestos, tenemos que cuidar la salud de la población. No nos queremos enfermar y tenemos que tener cuidado de no estigmatizar porque se han formado para esto.”

A ese comentario se sumó la directora asociada de dicho hospital, Inés Muñoz: “los profesionales de la salud son esenciales en su trabajo, repudio a quienes maltraten en redes sociales a estas personas que dedican su tiempo a cuidar de los demás.”

•Fuente: 25digital.com.ar