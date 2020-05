MÓNICA PUSSÓ: “LA PRÓXIMA SEMANA VAMOS A MOSTRAR LOS AVANCES QUE HEMOS TENIDO EN EL HOSPITAL”

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

La secretaria en Políticas Públicas de la Salud, Mónica Pussó, publicó un video en el cual aclara de qué manera se está trabajando con la atención en el Hospital Municipal San Luis, y en los distintos centros de salud de la ciudad.

“Ésto lo hemos logrado gracias al apoyo comunitario que hemos tenido. El apoyo de empresas, de la cooperadora del hospital, de clubes, entidades de bien público y de muchos particulares que se sumaron para prestarnos el apoyo que necesitábamos para llegar a ésto que la próxima semana vamos a mostrar”, comentó Pussó.

Respecto a la atención en el hospital, la funcionaria comentó que en el hospital se seguirán atendiendo todas las emergencias mediante la guardia, que funciona normalmente. En tanto la mayoría del resto de las consultas han sido derivadas a los centros de atención primaria y a la ex clínica Santa Rosa, lugar al que se referirán de ahora en más como ‘Anexo Santa Rosa’. “En esos dos lugares están distribuidos todos los especialistas, clínicos y cirujanos de nuestro hospital, atendiendo lo que antes atendíamos dentro del hospital”, explicó.

Pussó agregó que “lo único que no vamos a realizar son los controles en los pacientes adultos que estén en buen estado de salud. Si alguien no tiene ninguna patología y se hace anualmente un chequeo, ése chequeo no lo estamos haciendo, lo vamos a dejar para después de Septiembre.”

La Secretaria agregó que además de urgencias y casos relacionados con el Covid-19, en el hospital continuarán atendiendo oftalmólogos y odontólogos únicamente en casos de emergencias y previo pedir turno al teléfono del hospital.

Por último, adelantó que la próxima semana mostrarán los avances del Hospital Municipal San Luis.