“RM NATACIÓN” ESPERA LA AUTORIZACIÓN PARA VOLVER A ABRIR

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Ante la emergencia sanitaria, el Centro de Rehabilitación “RM Natación” tuvo que modificar su labor y cerrar sus puertas hasta que tener una autorización provincial, pero sigue funcionando vía web. Para dar detalles de su situación y sobre cómo se adaptaron a ella, el propio Raúl Macías dialogó con El Megáfono.

Durante la entrevista, el fundador del establecimiento se refirió a cómo abordan el hecho de no recibir a los vecinos y sobre los pagos que IOMA debería realizar. Si bien cerraron, trabajan igual: todos los profesionales siguen de forma virtual su tarea con los pacientes , a los que llaman semanalmente para dar ejercicios y analizar su progreso, o incluso revisar si necesitan algo.

“Es un trabajo difícil, no estaba acostumbrado a trabajar con tanta tecnología”, expresó Macías en cuanto a la nueva metodología de trabajo, y señaló: “¿Por qué lo hacemos? porque no sabemos si la mayoría de los pacientes son afiliados a IOMA y no sabemos si algún día va a pagar o no”.

Al depender del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Rehabilitación “RM Natación” se encuentra a la espera de la autorización del órgano bonaerense. Ante esta situación, Macías contó que incluso habló con la Municipalidad sobre el protocolo que utilizarán para seguir con la prevención, una vez que la Provincia apruebe la reapertura. “La actividad física en tiempos de pandemia ayuda a la parte mental. Es un escape, un momento diferente en donde estás con alguien conectado, hay mucha gente que está sola”, sostuvo.

RAÚL MACÍAS – DIRECTOR RM NATACIÓN ESPERA AUTORIZACIÓN DE PROVINCIA RAÚL MACÍAS – DIRECTORRM NATACIÓN ESPERA AUTORIZACIÓN DE PROVINCIA Publicado por El Megáfono en Miércoles, 27 de mayo de 2020