SE APROBÓ POR MAYORÍA LA RENDICIÓN DE CUENTAS: HUBO UN TENSO DEBATE CON CRÍTICAS Y “CHICANAS” CRUZADAS

Con un total de 11 votos positivos y 7 negativos, el Concejo Deliberante de Bragado aprobó anoche por mayoría la Rendición de Cuentas 2019 de la gestión de Vicente Gatica. El debate se dio en el marco de una Sesión Especial donde hubo una gran participación de concejales, con discusiones que mayoritariamente se orientaron a tratar abstracciones y no se detuvieron demasiado en los números. El eje de la discusión predominante fue si únicamente se debía hablar de lo ocurrido el año pasado o si había que vincularlo con los 4 años de gobierno.

Esta vez no hubo diferencias dentro de cada bloque, sino que cada concejal votó de acuerdo a lo que determinaba su grupo. La aprobación se logró tras los 9 votos que impuso el oficialismo y el apoyo de los dos ediles de Acción para el Desarrollo. En Cambio, la totalidad del Frente de Todos y del Bloque Justicialista – Movimiento Evita, votaron en contra.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez hubo muchos concejales que optaron por participar activamente en el debate: Fernando Franzoni (JpC), Daniela Monzón (JpC), Daniel Disanti (BJME), Guillermina Lhospice (FdT), Fernando Maidana (BJME), Gladys Belén (ApD), Viviana Morossini (JpC), Natalia Schillizzi (FdT), María del Carmen “Pupy” Pan Rivas (FdT), Fernando Neri (ApD), Sergio Broggi (FdT) y Germán Marini (FdT). El resto se limitó a escuchar y votar.

En representación del oficialismo, quienes se abocaron a explicar los gastos fueron su presidente de Bloque, Fernando Franzoni, y su compañera Daniela Monzón. El primero dio un pantallazo general, mientras que la referente del PRO se abocó a defender la labor de Natalia Gatica en la Secretaría de Desarrollo Social.

Franzoni explicó que “sobre un presupuesto de ingresos total de 1.124.819.707 pesos, finalmente ingresaron al Tesoro Municipal 1.017.165.933 pesos para todo concepto; y hubo un gasto total de 1.071.901.624, por lo cual le quedó al Municipio un resultado primario negativo de 54.735.690 pesos”. Dicho déficit lo atribuyó a la situación “difícil” que vivió el país tras “la contracción de la economía” y “el aumento de precios”. Reconoció que hubo “un leve crecimiento de la deuda”, pero consideró que “no es preocupante” ya que “no hemos gastado excesivamente por lo que ingresó”.

Dijo que el 55% fueron gastos de personal, el 1% en rentas de la propiedad, el 8% en transferencias corrientes, el 7% en gastos de capital y el 29% en bienes y servicios. El área que más gastó fue la de Salud ya que demandó el 33%, luego le siguió la Secretaría de Obras Públicas con el 27%, la Secretaría de Gobierno gastó un 17%, la Secretaría de Desarrollo Social un 13%, la Secretaría de Hacienda un 6%, un 2% correspondieron a Conducción Superior y el 2% restante al Concejo Deliberante.

EL DEBATE POLÍTICO

El primero en marcar un tono confortativo al mensaje del oficialismo fue el concejal Daniel Disanti, del Bloque Justicialista – Movimiento Evita. Dijo que no hubo demasiada documentación respaldatoria en la Rendición de Cuentas y que únicamente recibieron información “muy superficial”. Cuestionó que sólo tienen acceso al RAFAM durante poco tiempo, por lo cual “nos enseñaron la foto, pero nosotros queríamos ver la película”, a lo cual también adhirió tiempo después el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Marini.

Según Disanti, los gobiernos de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri “le quitaron mucho dinero a Bragado”. Sostuvo que no enviaron 200 millones que estaban programados, lo cual “es un montón de plata que podríamos haber utilizado en muchas obras”. También puso en duda los gastos esgrimidos por el oficialismo en lo que respecta a viviendas y a combustible, e incluso aseguró que el Municipio prioriza la entrega de fondos a instituciones que tienen conexión con sus funcionarios.

Lhospice (Frente de Todos) focalizó su atención en el área de salud, dijo que el gobierno municipal destina cada vez menos recursos y que dicha “desinversión” va en línea con la política implementada por Juntos por el Cambio en todos los niveles; “gracias a Dios hoy tenemos un gobierno nacional y provincial que prioriza la salud por sobre la economía”, indicó. Maidana (BJME) también aseguró lo mismo, e incluso enumeró varias de las cuestiones que lo dejarían al descubierto, como la “precarización” de los trabajadores y la no culminación del Centro de Neonatología que comenzó Aldo San Pedro, a quien consideró “un visionario” ya que “proyectó y diseñó un hospital nuevo prácticamente”.

Tales afirmaciones motivaron la respuesta de Morossini (JpC). Recordó que Néstor Kirchner no tenía ministro de Salud y arremetió contra el estado que presentaba el Hospital cuando llegó Gatica ya que ofrecía “agua contaminada” y no tenía habilitación, entre otras cuestiones; dijo que los sueldos que tiene el personal de salud “no son nada despreciables” en comparación con lo que ofrecen otros municipios, cosa con la que disintió “Pupy” Pan Rivas (FdT) tras asegurar que vio facturas de enfermeras que rondan entre los 16 mil y los 18 mil pesos. Maidana, por su parte, contestó a cada una de las críticas que emitió la ex jueza arrogándose tener fundamentos para hacerlo.

Otra cuestión que planteó Morossini es su idea acerca de que “debemos dejar de hablar del pasado” y “pensar para el futuro sin chicanas”, lo que motivó un extenso descargo de Schillizzi: dijo que “es imposible no mirar para atrás” ya que “es una rendición de cuentas que marca el fin de un mandato”. Según la concejal del Frente de Todos, “la primera gestión de Vicente Gatica deja mucho que desear” debido a que “sólo cumplieron un cuarto de lo que prometieron”. Sostuvo que “el Intendente y los funcionarios se llenaron los bolsillos con sueldos exorbitantes” y que la principal obra de los 4 años de gestión fue “una alcantarilla”, con un gasto de 26 millones de pesos y que no implicó ninguna solución debido a que el barrio Fátima se sigue inundando. Franzoni, por su parte, fue insistente al pedir que el debate se centrara únicamente en el Ejercicio 2019, aunque su solicitud tuvo poco acatamiento ya que luego “Pupy” Pan Rivas continuó con la misma línea: dijo que el Hospital fue “abandonado” por la actual gestión y que actualmente nos encontramos con “un Bragado chato, inmóvil, sucio, (…) con barrios periféricos olvidados”.

Otros de los que también hablaron son Sergio Broggi y Germán Marini. El primero enfatizó en “el modo exponencial en que aumentó la deuda flotante”, e indicó que los “60 millones de pesos” no se ven reflejados en Bragado. En cuanto al Presidente del Bloque del Frente de Todos, retomó la idea de que en el 2019 “la Provincia y la Nación no cumplieron con sus obligaciones” y también puso en duda la transparencia del gobierno de Vicente Gatica en el manejo de los recursos ya que impide que la oposición haga un control permanente; manifestó que en los 4 años de gestión, el oficialismo “sólo pudo administrar para mantener” y no generó cosas nuevas.

En lo que respecta al bloque de Acción para el Desarrollo, tanto Gladys Belén como Fernando Neri se mostraron muy críticos sobre la tarea desempeñada por el Ejecutivo local tras asegurar que hay muchas cuestiones que quedaron pendientes, pero finalmente apoyaron la Rendición de Cuentas. Neri desarrolló un análisis más pormenorizado sobre diversos temas que quedan pendientes para el futuro y ahondó sobre la necesidad de debatir y lograr consensos.

