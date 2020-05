NATALIA SCHILLIZI SE REFIRIÓ AL VOTO NEGATIVO DEL FRENTE DE TODOS POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Compartir en...

La concejal del Frente de Todos, Natalia Schillizzi, fue entrevistada esta mañana para que brinde más detalles acerca del pedido que elevó al intendente Vicente Gatica para facilitar la conexión WiFi en los barrios más afectados, llegando así a las familias cuyos niños deben hacer uso del servicio para cumplir con sus actividades escolares.

“Yo lo que le pido al Intendente es que primero amplíe la zona de cobertura que ya tenía Bragado, y después que se implemente ése programa – País Digital –utilizando la infraestructura del Gobierno. Si esa infraestructura no resulta suficiente, se pueden hacer acuerdos con empresas privadas para garantizar la conectividad”, explicó la Concejal, aclarando que “la idea no es ponerle WiFi a cada familia en la casa, si no en espacios públicos establecer antenas de WiFi.”

En otra parte de la entrevista, Schillizzi explicó algunos de los motivos por los cuales desde su frente efectuaron un voto negativo ante la rendición de cuentas del año pasado. “Nosotros desde nuestro frente hicimos un análisis no sólo de la rendición de cuentas de 2019 si no también de un cierre del primer mandato del intendente Vicente Gatica. Vimos el período completo del Intendente porque en este caso el continúa siendo Intendente pero podría no haberlo sido, y era la situación en que dejaba el Municipio en el próximo Gobierno que iniciara”, comentó.

En su explicación, la Concejal explicó que consideraron que fue poca la inversión de la primer gestión de Gatica en las áreas de Salud y Obras Públicas, nombrando entre otras, las obras de Neonatología iniciada por el ex intendente Aldo San Pedro, la modificación del Anfiteatro, y la obra inconclusa del Polideportivo. A su vez, cuestionó los aumentos salariales de los trabajadores municipales.

“La única obra que había iniciado y terminado el Intendente en su primer mandato nos había demandado 26 millones de pesos y había sido el puente y la alcantarilla que hicieron para aliviar las inundaciones en Fátima. Una obra sola, aislada, realizada en 2016 y no continuado con ése programa que tenían en mente no soluciona el problema de los vecinos y vecinas del barrio Fátima porque se siguen inundando”, detalló Schillizzi.

Otros de los motivos que nombró la Concejal por el cual no habrían votado a favor de la Rendición de Cuentas se debe a que durante la gestión de Aldo San Pedro, se destinaba un 33% del dinero en salud, en tanto en los cuatro años de la gestión de Gatica “no logró alcanzar a destinar ese porcentaje, entonces hicimos un cálculo de cuanto sería en plata. Los bragadenses perdimos aproximadamente 106 millones de pesos en inversión en salud porque nunca se destinó el 33% del gasto total en salud. Nosotros reclamábamos que al menos se hubiera destinado lo mismo”, explicó.